Detenido en Alicante por fingir un robo para cobrar 800 euros del seguro

Un hombre de 26 años ha sido detenido en Alicante por simular ser víctima de un robo con violencia y cobrar del seguro la cantidad de 800 euros, tras denunciar que dos individuos le habían arrebatado mediante el método del tirón un ordenador portátil por ese valor, ha informado la Policía Nacional.

La investigación reveló que los hechos no habían ocurrido del modo en que la víctima había manifestado y constató que, realmente, había sufrido una sustracción en el interior de su vehículo. Además, como el seguro no lo cubría, fingió haber sido víctima de ese 'delito' para poder cobrar el dinero.

Una vez que confesó que los hechos denunciados eran falsos, fue arrestado por simulación de delito y estafa.