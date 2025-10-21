El Consell aprueba ayudas para evitar que el sobrecoste de la gestión de los residuos corra a cargo de los municipios afectados por la dana

El Consell ha aprobado un decreto de ayudas extraordinarias por 1,2 millones de euros para dos consorcios de gestión de residuos con el fin de compensar el sobrecoste que ha supuesto la gestión de los residuos generados por la dana, continuando así con las medidas de apoyo económico tanto a ayuntamientos como a ciudadanía y sector empresarial.

A este respecto, la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero ha indicado, en la rueda de prensa tras el Pleno del Consell, que “con estas ayudas se pretende compensar este gasto adicional, con una doble finalidad: garantizar la sostenibilidad financiera de los consorcios de residuos y evitar que el sobrecoste de la gestión pueda repercutir directamente sobre la ciudadanía y el tejido productivo local”.

En concreto, el decreto concede 500.000 euros al Consorcio Valencia Interior V-3 —que integra municipios como Chiva, Cheste, Buñol o Utiel— y 700.000 euros al Consorcio de Residuos 5 Área de Gestión V-4, que gestiona los residuos de localidades como Algemesí, l’Alcúdia, Guadassuar o Montserrat.

El Consell también ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” para los más de 420 municipios dañados por la dana Alice, que entre el 9 y el 14 de octubre dejó registros de más de 250 litros por metro cuadrado y daños significativos en infraestructuras, explotaciones agrícolas y viviendas.

Además, Camarero ha indicado que no es la primera vez que el Consell solicita al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica y ha recordado que en dos anteriores ocasiones, tras las tormentas de pedrisco del 8 de mayo en el interior de Valencia y del 12 de julio en la Plana Baixa, el Gobierno central desoyó la petición y sin embargo sí declaró zona catastrófica a Cataluña.

Igualmente, Susana Camarero ha recordado que “el Gobierno de España ya dejó fuera de las zonas afectadas por la dana del 2024 a 71 municipios de Castellón y 25 municipios de Valencia y seguimos reclamando que sean considerados municipios afectados por la dana para que sus ciudadanos puedan reclamar ayudas”.

Asimismo, el Consell ha aprobado el decreto de ayudas directas al estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores de las zonas afectadas por la dana, anunciado recientemente por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, con una dotación de 3 millones de euros y una ayuda individual de 600 euros, que beneficiará a unos 5.000 estudiantes.

Por otra parte, se ha tomado razón de la declaración de emergencia para la apertura del Centro de Atención Temporal a Emergencias (CATE) Serra Mariola, en Muro de Alcoy, para atender a menores migrantes no acompañados, ante la presión creciente sobre el sistema de protección valenciano. La contratación para la prestación del servicio de atención integral a los menores extranjeros no acompañados se llevará a cabo por importe de 855.048 euros y una capacidad inicial de 60 plazas.