La dana “Alice” no da tregua en Alicante hasta mediodía de mañana sábado

Es la primera dana -acrónimo de depresión aislada en niveles altos- que tiene nombre propio, Alice. Y es la responsable de que un mensaje ES-Alert -de Protección Civil y enviado por Emergencias de la Generalitat Valenciana- haya llegado a los móviles de los ciudadanos en la provincia de Alicante. Con sonido estridente y texto claro y explícito, el mensaje -recibido ayer a las 14.48 horas- avisaba del riesgo de fuertes lluvias e inundación en el litoral sur de Alicante a partir de las 10.00 horas de hoy viernes.

Pero la lluvia ya golpeó ayer la capital de la provincia y otros municipios, convirtiendo la ciudad de Alicante en un lugar sin apenas vida en un día tan señalado en el calendario de la Comunidad Valenciana como es el 9 d’Octubre. Es hoy viernes, a partir de las 13.00 horas, cuando lloverá y lloverá y sin parar, es decir, a lo largo de toda la tarde, según explica al diario LA RAZÓN el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina.

“A lo largo del viernes se acumularán cantidades importantes de agua en toda la provincia de Alicante; llegarán núcleos de nubes procedentes del mar que descargarán en la franja litoral y hasta mañana sábado a mediodía lloverá de manera continua e intensa; después el temporal se desplazará hacia el norte, es decir, a Valencia, Castellón, sur de Cataluña y a islas Baleares”.

En la provincia de Alicante, la calma llegará el domingo, agrega Olcina. “La dana habrá remitido el domingo”, añade.

Sobre las medidas de precaución que debe tomar la población, Olcina explica que “el aviso esta vez ha estado bien dado, tanto el meteorológico como el de protección civil que nos llegó a los móviles”. No obstante, el experto en clima recalca que “con una alerta roja hay que extremar el cuidado, si salimos a la calle; intentar no cruzar barrancos y ramblas, es decir, todas esas medidas de precaución que parecen obvias y que hacen que la gente actúa de forma imprudente; hay que atender a todos los consejos que se dan en estas situaciones de lluvias abundantes”.

“Nos esperan unas horas, hoy viernes, y mañana sábado hasta mediodía de extremar las precauciones y de estar pendientes de la previsión meteorológica a través de los medios de comunicación y avisos a teléfonos móviles”.