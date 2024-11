DANA en Valencia: "Si los trabajadores reciben coacciones hay que denunciarlo a la inspección de trabajo"

Hace una semana los más de 845.000 habitantes que viven en los 69 municipios arrasados por la DANA llevaban una vida normal. Los niños se fueron al colegio y sus padres al trabajo. Hoy, una semana después, no existe nada. Las carreteras están cortadas, no hay apenas transporte público y, en muchos casos, ni siquiera hay empresa a la que ir. Pero en otros casos sí y, aunque resulte increíble, algunas empresas han instado a sus trabajadores que viven en las zonas afectadas a ir a trabajar.

Es el caso de Fabián, un hombre que vive en Alfafar, en plena zona de la catástrofe, quien ha recibido una llamada de su jefe a las 7 de la mañana preguntándole por qué no había ido a trabajar. Fabián es electricista, ha perdido su coche, y tardaría más de dos horas en llegar andando hasta su lugar de trabajo.

En estos casos, la secretaria general de Salud Laboral de UGT, Marisa Baena, ha señalado que "si se reciben coacciones por parte de la empresa para ir a trabajar, hay que denunciarlo a la inspección de trabajo".

Se trata de personas que lo han perdido todo, sus coches, sus casas o, en el peor de las casos a un ser querido. "Deben de tener la tranquilidad de que hay herramientas para protegerles, desde el sindicato vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos", asegura Baena.

Lo mismo se podría aplicar a las personas que, aunque no vivan en las zonas afectadas, tengan que coger el coche para desplazarse hasta su lugar de trabajo. "Existe una orden de restricción de la movilidad, no deben ir a trabajar en coche" y puede acogerse a dicha orden para no hacerlo.

"A los trabajadores no se les puede pedir que pongan en riesgo su vida", señala la dirigente sindical.

Para aclara estas y otras cosas, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantendrá una reunión a mediodía de hoy con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y los representantes de UGT y CCOO en la Comunitat Valenciana, Ismael Díaz y Ana Gómez.