Datos de lluvia y previsión del recorrido que la dana Alice hará este fin de semana por Valencia, Castellón y Alicante

La dana que recorre la Comunitat Valenciana ha dejado esta madrugada 42,1 litros por metro cuadrado en Xàbia, en la provincia de Alicante. Una cantidad importante, pero que si las previsiones se cumplen se quedará en anécdota pues desde las 10 horas hasta la medianoche Alicante está en aviso rojo por acumulados de 180 l/m2.

El total de intervenciones realizadas por los bomberos el día 9 de octubre fueron de 176, destacando como pico de emergencias desde la 13:00 hasta las 14:00 con 60 intervenciones, y la localidades más afectadas fueron Elche, Orihuela, San Vicente y Mutxamel.

Las intervenciones, según las fuentes, se realizaron especialmente hasta las 00:00 horas y el municipio más destacado fue Mutxamel con 10 intervenciones, otras 5 intervenciones en Orihuela y 4 en Elche.

Ontinyent (Valencia) ha acumulado 34,6 l/m2; Gandía (Valencia), 30,8 l/m2; Dénia (Alicante), 29,7; en la capital valenciana, 14,3 l/m2; y Sagunto (Valencia), 11,6 l/m2, entre otros registros.

En la provincia de Castellón se han acumulado 136 litros por metro cuadrado en las Islas Columbretes, en Castellón en las últimas ocho horas.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también ha habido acumulados de 41,1 l/m2 en Poble Nou de Benitaxell (Alicante); 39,4 l/m2 en Miramar (Valencia); 38,2 l/m2 en Sueca (Valencia); y 36,8 l/m2 en Oliva (Valencia).

Ontinyent (Valencia) ha acumulado 34,6 l/m2; Gandía (Valencia) 30,8; La llosa (Castellón), 32,6 l/m2; Dénia (Alicante), 29,7; Almenara (Castellón), 28; Xilxes (Castellón), 25,6; Oropesa (Castellón, 22,4; Vila-real (Castellón), 18,5; Cabanes (Castellón), 17; València, 14,3 l/m2; y Sagunto (Valencia), 11,6 l/m2, entre otros registros.

Pronóstico

La dana seguirá en la Comunitat Valenciana durante este fin de semana, durante el cual seguirán activos los avisos nivel naranja y amarillo y en distintas zonas y se producirán chubascos fuertes acompañados de tormenta, que serán muy fuerte y persistentes en el litoral de la mitad sur.

Este viernes predominará el cielo nuboso o cubierto, disminuyendo en la mitad norte a intervalos nubosos por la tarde, y se esperan chubascos fuertes acompañados de tormenta, que serán muy fuertes y persistentes en el litoral, especialmente en su mitad sur, donde podrán ser localmente torrenciales.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, las máximas descenderán en el interior y no cambiarán en el resto, y el viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a nordeste durante las horas centrales, flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad.

El sábado seguirá el cielo nuboso o cubierto, y se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral y zonas colindantes, sin descartar que se extiendan a otras zonas, y desplazándose de sur a norte, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en el tercio norte y sin cambios en el resto, las máximas sufrirán un ligero descenso en la mitad norte, un ligero ascenso en el sur de Alicante y sin cambios en el resto, y el viento será del nordeste flojo a moderado en el litoral y flojo variable en el interior, cambiando a componente este en horas centrales en Valencia y Alicante.

El domingo también predominará el cielo nuboso o cubierto, y se esperan chubascos localmente fuertes y persistentes, más probables e intensos en el litoral central y norte, sin descartar que se extiendan a otras zonas.

Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, las máximas subirán ligeramente o apenas variarán, y el viento será flojo del nordeste, con aumentos de intensidad en el litoral durante las horas centrales.

