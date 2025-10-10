Sorolla se convierte en traje en una exposición en Alicante

"Sorolla, moda y sostenibilidad". Con ese título, a modo de gancho, una muestra exhibe en el Espacio Séneca de Alicante, diseños de la modista Alba García inspirados en el artista valenciano más universal, Joaquín Sorolla (Valencia, 1873; Cercedilla, 1923). Se podrá visitar hasta el 16 de octubre, fecha en la que se realizará un taller de faltriqueras, unas bolsas de tela que se atan a la cintura se llevan debajo de la ropa para guardar objetos personales como monedas, llaves o rosarios.

Las faltriqueras formaban parte de la indumentaria tradicional alicantina de antaño.

En la exposición se exhiben ocho trajes inspirados en la vida y obra del artista Joaquín Sorolla elaborados con tejidos reciclados de lino y algodón y pintados a mano. Para cada diseño Alba García ha tomado como referencia obras icónicas seleccionadas por el historiador David Gutiérrez.

Los diseños se completan con complementos realizados en cuero y los trajes los han pintado a mano aprendices de las Escuelas de Artesanos, Salesianos San Juan Bosco, la Universitat Politècnica de València (UPV) y siete artistas profesionales que son Toni López, Daniel González, Alberto Ruslan, Nieves Puente, Rosana MarL, María Fragoso y Nacho Climent.

En la exposición también ha participado la Escuela Superior de Diseño de Valencia (EASD), que se ha encargado de confeccionar los tocados y sombreros a juego con cada diseño.

El calzado y el arte

No es la primera vez que arte y moda van de la mano en una exposición en Alicante; de hecho, en enero de 2023, el Museo de Bellas Artes Gravina, Mubag, exhibió "El arte como inspiración. La colección de Sara Navarro", en la que 53 obras de artistas jóvenes y consagrados nacionales e internacionales de los siglos XX y XXI dialogaron con diseños de calzado de Sara Navarro.

El objetivo de la muestra era, según la propia diseñadora, "ensalzar la industria del calzado" de su Elda natal; una ciudad que es na de las principales productoras de calzado de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana.

El hilo conductor de la exposición era la propia trayectoria vital y profesional de Sara Navarro, usando como hilo conductor los zapatos de Dorothy, la protagonista de "El Mago de Oz".

Los zapatos de la exposición recorrieron «medio mundo para regresar a casa -en alusión a Alicante- y a un museo», dijo la artista.

Y en la feria de calzado de Milán otra exposición fusionó en febrero los diseños de ropa de Balenciaga (Guetaria-Guipuzcoa, 1895; Jávea-Alicante, 1972), 25 piezas originales del modisto, con creaciones de marcas de calzado español, con presencia, y destacada, de la Comunidad Valenciana.