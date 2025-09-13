Accidente
Muere un motorista en Valencia atropellado por un vehículo que iba en sentido contrario
El accidente ocurrió el viernes por la noche en la zona de Serrería
Un motorista de 51 años que circulaba por la zona de Serrería de Valencia ha fallecido al cruzar, sin motivo aparente, al sentido contrario de la vía y ser arrollado por un vehículo en un accidente ocurrido este viernes.
El CICU recibió un aviso sobre las 23 horas por un accidente entre una furgoneta y una motocicleta y movilizó un Soporte Vital Básico y un SAMU, cuyo equipo médico asistió al conductor de la moto y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero no respondió y se confirmó su fallecimiento.
El accidente se produjo a la altura de la calle Martí Grajales, según ha informado la Policía Local de Valencia.
