Desmantelan una plantación con más de 2.400 plantas de marihuana en Aspe (Alicante)

Una importante plantación de marihuana con 2.400 plantas en distintas fases de crecimiento ha sido desmantelada en dos naves industriales alquiladas en el término de Aspe (Alicante), según la Guardia Civil, que también ha señalado que en el interior había una sofisticada infraestructura que permitió defraudar más de 190.000 euros en un enganche ilícito de fluido eléctrico.

La investigación se inició a principios de octubre tras recibir información que apuntaban a la existencia de una plantación “indoor” en dos naves abandonadas recientemente y que fueron alquiladas hace dos años por ciudadanos extranjeros bajo el pretexto de montar un negocio de aparcamiento de caravanas.

Al acceder al interior, en apariencia no se observaba nada anómalo, ya que el espacio principal era una estancia diáfana pero tras examinar minuciosamente el recinto, se localizó un armario metálico adosado a una pared que ocultaba una entrada.

Al abrir el armario y retirar una plancha metálica del fondo, se descubrió un pasadizo hacia una zona oculta, donde se encontraba la plantación.

Los investigadores descubrieron una compleja infraestructura de cultivo interior con ventanas selladas para evitar la salida de luz y un sistema de ventilación y filtros de grandes dimensiones para neutralizar olores, además de cámaras de seguridad y alarmas.

En ese espacio se hallaron más de 2.400 plantas de marihuana en fase de floración, cerca de 10 kilos de cogollos secos y envasados y medio kilo de polen de hachís elaborado en el propio lugar. La instalación incluía 21 equipos de aire acondicionado industrial, un sistema de riego por goteo con depósitos de mil litros, así como numerosos focos, ventiladores y productos fitosanitarios destinados al cultivo.

Los autores habían construido en el interior una estación eléctrica de alto nivel técnico desde la que efectuaron un enganche directo a la red de media tensión, lo que permitió defraudar energía valorada en 192.700 euros.

Según el personal de la empresa encargada del suministro eléctrico que colaboró en la inspección, el sistema era tan sofisticado que llegó a sorprender por su grado de profesionalización. Durante la actuación, también se intervinieron un camión tipo caja utilizado para el transporte de material y sustancias relacionadas con el cultivo, dentro de una investigación abierta para localizar a los presuntos responsables.