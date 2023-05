Diaz dice que la ampliación del Puerto de Valencia es "imposible" porque vivimos una emergencia climática

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho hoy en Valencia que la ampliación del Puerto de Valencia no es factible porque "vivimos una emergencia climática". Díaz ha visitado las playas de El Saler y la Albufera de Valencia invitada por la Comissió Ciutat-Port para explicarle los efectos perjudiciales sobre el medio ambiente de la prevista ampliación del Puerto de Valencia.

Díaz ha explicado que "estamos sufriendo una enorme emergencia ambiental y una enorme emergencia climática" y por ello "toda política pública tiene que ser política climática". Esa nueva mirada debe dar "unidad de acto en todas las políticas que despleguemos en el conjunto de nuestro país". Y ha dicho que "hay que ser coherentes porque la emergencia climática fue la primera medida que se tomó al llegar al gobierno de España". Y por ello ha dicho que "tenemos la obligación de no compartir modelo portuarios -no solamente el de Valencia, también el de Barcelona- y aeroportuarios que miran hacia un viejo bipartidismo que tenía un desarrollo económico y social anclado en las viejas políticas y los viejos tiempos. Tiene que ver con un desarrollismo económico y una expropiación de la riqueza ambiental para unos pocos y que no revierte en el bien común".

En el nuevo "proyecto de país" por el que aboga Díaz "no se puede beber de las fuentes del viejo bipartidismo. Y no podemos permitir la ampliación del Puerto de Valencia".

Díaz ha asegurado que "en el proyecto al que represento, van a seguir contando con nosotros para no permitir el desarrollo de esta obras que, además, no son absolutamente necesarias. Lo importante es el impacto ecológico y ambiental que tiene en la salud pública y en la vida de la gente".

También ha resaltado la "desafección ciudadana" ante este tipo de proyectos, que aleja a la ciudadanía de la política, de la cosa pública.

Y ha concluido que "si hemos declarado la emergencia climática en España, esta infraestructura en la Comunitat Valenciana no puede salir adelante.

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha reiterado sus argumentos contra los efectos negativos de la ampliación del Puerto de Valencia a la que me he opuesto "al principio desde a soledad desde hace tres años". Ribó ha dicho que "si no se ha hecho la nueva declaración de impacto ambiental es porque hay tantas contradicciones que es imposible de facto". El alcalde ha dicho que hay "elementos escondidos" y se ha referido a los cinco millones de contenedores más que llegarán al puerto al año y que se tendrán que mover: "por dónde, ¿alguien nos ha explicado eso lo que supone?". Y ha dicho que hay un estudio del Puerto de Valencia de la salida norte que supone o destruir los barrios de la Malvarrosa y el Cabanyal o hacer un túnel que costará cientos de millones de euros".

También ha destacado el impacto visual que tendría la ampliación del Puerto en las playas de la Malvarrosa: "cuando volváis a Valencia mirad el puerto cómo está y esto es lo que veríamos también en las playas de la Malvarrosa". Y ha concluido que esto es lo que hace imposible la ampliación "desde planteamientos de una mínima racionalidad y sostenibilidad".