Dos detenidos tras desmantelar una plantación en Chiva (Valencia) e incautar 60 kilos de marihuana en un "narcochalé"

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación situada en un chalé de Chiva (Valencia) donde ha intervenido 600 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, con un peso de 60 kilogramos, y ha detenido a sus moradores, un hombre y una mujer, por tráfico de drogas, defraudación de suministro eléctrico y pertenencia a organización criminal.

La investigación se inició a mediados de 2024, como consecuencia de la estrategia nacional destinada a combatir el cultivo y tráfico ilegal de marihuana, especialmente mediante la reconversión de viviendas de alto nivel en invernaderos clandestinos.

En una urbanización de Chiva se detectó un "narcochalé" tras ser alertados los investigadores por el elevado consumo de electricidad (defraudada mediante un enganche) y porque en las inmediaciones de la vivienda se apreciaba olor a marihuana y un ruido constante de los aires acondicionados.

Según un comunicado de la Guardia Civil, los ocupantes de la vivienda siempre permanecían en el interior, realizando labores de cuidado y vigilancia de la plantación, y contaban con un sistema de seguridad que les permitía realizar “contravigilancias” con cámaras vinculadas a sensores de movimiento.

Otras personas de la organización criminal acudían asiduamente para dotarles de víveres y el material necesario que evitara que estas personas tuvieran que salir de la vivienda.

El 24 de septiembre de 2025 se realizó una entrada y registro en el inmueble, y los agentes pudieron comprobar que la residencia había sido modificada para albergar un “invernadero” interior para cultivar marihuana.

Encontraron unas 600 plantas en avanzado estado de floración, con un peso de 60 kilogramos. Además de la droga, también se intervino todo el material empleado para el cultivo, como aires acondicionados o iluminación.

Los dos moradores, un hombre de 20 años y una mujer de 21, de nacionalidad kosovar, fueron detenidos por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), un delito de defraudación de suministro eléctrico (por el “enganche” a la luz) y un delito de pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Requena.