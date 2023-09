Educación estudia eliminar las asignaturas en valenciano para los alumnos exentos

La Conselleria de Educación está estudiando adoptar "medidas transitorias" para que, hasta que se reforme la ley del plurilingüismo, se elimine la "incongruencia total" de que alumnos de zonas castellanohablantes que están exentos de la asignatura de valenciano estudien otras materias en esa lengua.

Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa el conseller de Educación, José Antonio Rovira, quien ha precisado que se trataría de "una medida provisional inicial", hasta que a lo largo de este curso se acometa la reforma de la ley del Plurilinguismo "basada en la libertad" de elección de lengua.

Rovira ha explicado de la Llei d'Us i Ensenyament del valencià de 1983 permite que por ejemplo un alumno de Requena (Valencia) pueda pedir estar exento de cursar la asignatura del valenciano, si bien actualmente "al mismo tiempo se les obliga" a que un porcentaje de asignaturas sea en valenciano.

Por ello, el conseller ha señalado que la intención es que en esas zonas, y siempre con el acuerdo del consejo escolar, se puede tomar una medida transitoria, como "una pequeña modificación inicial" para evitar esa "incongruencia", hasta que a lo largo de este año se modifique la ley del plurilingüismo.

Ha afirmado que "es bueno" que todos los jóvenes de la Comunitat Valenciana conozcan y estudien la asignatura de valenciano, pero el Consell del Botànic "obligaba" a los alumnos de zonas castellanohablantes, que por la llei d'Ús podían estar exentos de esa materia, a cursar otras asignaturas, como Historia o Matemáticas, en esa lengua.

Por otra parte, preguntado si mantiene sus afirmaciones de que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) no tiene "la verdad absoluta", Rovira ha señalado que lo que quiso decir es que "la verdad absoluta no la tiene nadie", y ha afirmado que el valenciano debe ser "un elemento enriquecedor y no un elemento de división".

Ha añadido que, si se mira el Diccionari de la AVL, hay muchas palabras que tienen "varias acepciones" y que se pueden decir de un modo o de otro, pues la propia institución "acepta más de una alternativa", y ha destacado que "el valenciano que se habla en Vinaròs no es exactamente igual" que el que se habla en otras localidades.