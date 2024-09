Contra "la emergencia habitacional" cuatro paredes y un techo

Es cierto que hay una pequeña parte de la sociedad que desconoce lo que es no poder comprar una vivienda. Estos pocos, como mucho, pagan la hipoteca del piso que compraron para alquilar. El suyo llegó a sus manos sin tener que hacer más cálculos que los metros de parqué.

Sin embargo, la inmensa mayoría las pasa canutas para encontrar piso, busca, compara y se desvela pensando si será esa la casa idónea para pasar el resto de su vida o aún peor, si podrá pagar la hipoteca.

Encontrar piso en 2024 es un drama. También lo es encontrar un alquiler que no se coma el 80 por ciento del sueldo. Pero ya era un drama en 2023, en 2022, en 2019... Los precios en ciudades como Valencia no han dejado de crecer hasta convertir su compra en imposible.

El decreto presentado esta semana por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, busca promover la construcción de viviendas de protección pública (VPP) con el objetivo de cumplir la única ley que todo el mundo puede entender: la de la oferta y la demanda. Si hay más viviendas a un precio que el común de los mortales pueda pagar- no estamos hablando de chollos- el mercado se regulará.

Según el último informe de la Cátedra del Observatorio de la Vivienda de la UPV, el precio medio del metro cuadrado de un piso de obra nueva en la ciudad de Valencia se sitúa en 3.422 euros, mientras que el decreto establece un precio medio de 2.400 euros.

La vicepresidencia que dirige Susana Camarero tiene en sus manos ejecutar las políticas que considere necesarias para que dejemos de hablar de «emergencia habitacional». El tiempo dirá si consiguieron el propósito anunciado.

Debería, pues, la oposición esperar a criticar las medidas que se están poniendo en marcha, pues o yo me he perdido algo, o en las dos legislaturas que estuvieron en el Gobierno, no lograron frenar la escalada de precios.

Eso sí, si tienen algo que aportar, que lo hagan, porque esto sí que es realmente importante.