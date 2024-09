La Generalitat valenciana sube el precio estándard de las VPO para incentivar la construcción de viviendas

"La falta de vivienda en la Comunitat Valenciana ha llegado a un punto crítico". Son las palabras del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante la presentación esta mañana del nuevo decreto de vivienda pública protegida (VPO) en el que se actualiza el precio del módulo de construcción de las VPO pasando de los 2.200 euros por metro cuadrado establecidos en 2023, a los 2.400 euros como nuevo precio estándard.

Este incremento tiene como objetivo aumentar la rentabilidad de la construcción de nuevos inmuebles. "Incentivar la construcción de nuevas viviendas se ha convertido en una de nuestras prioridades", ha señalado Mazón, quien ha recordado que la actualización que se realizó en 2023 "era insufiente, con una normativa alejada de la realidad".

Como novedad, y de manera pionera en España, se incluye que dicho módulo será "dinámico" y podrá ir cambiando en función de la zona y sus características. Por ejemplo, no tendrá el mismo precio en Valencia capital, donde existe una elevada presión urbanística por la falta de vivienda, que en un pueblo de los alrededores. Esta variación del precio tendrá un "tope", ha dicho el presidente, aunque este límite todavía no está establecido.

Será una orden que se publique en enero del año próximo, la que especifique qué criterios se tendrán en cuenta a la hora de ajustar el precio del módulo de construcción, y cuál será el máximo posible.

El decreto, que ha sido presentado esta mañana por la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, constituye el nuevo reglamento de la VPO en la Comunitat, y ha sido negociado durante los últimos meses con el sector. Durante la presentación, la directora del Instituto Valenciano de Edificación (IVE), Begoña Serrano, ha explicado que con el actual valor del módulo de construcción, la rentabilidad de una promoción de viviendas para el constructor es de solo el 12 por ciento, por debajo del 15 por ciento establecido como mínimo para que una inversión pueda realizarse. Sin embargo, con los 2.400 euros del nuevo decreto, la rentabilidad sube al 16-18 por ciento, estando ya dentro de unos parámetros más razonables.

Por su parte, el Director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda UPV y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación UPV, Fernando Cos-Gayón López, recordó que hace más de 7 años que vienen anticipando este problema, que se reduce básicamente a la falta de suelo para construir viviendas. "El número de viviendas cae y el precio sube. No hay otro indicador más potente que la escasez de viviendas para explicar este amento del precio". Y, ¿por qué no se construyen? "Porque los números no salen", asegura Cos-Gayón.

Ha señalado además que la demanda está fundamentalmente compuesta por gente joven y por inmigrantes. "La inmigración está ocupando el mismo nicho que los jóvenes, tienen pocos recursos y ganas de iniciar una nueva vida. Y quieren hacerlo donde ellos quieren. Por eso tenemos que generar suelo en los lugares en los que vemos que hay una presión que está distorsionando el mercado", asegura el experto.

Ha explicado además que se debe de regular un modelo de vivienda más pequeño, puesto que en el futuro el 30 por ciento de las casas serán unifamiliares, y ha añadido que, aunque "no sea políticamente correcto, es necesario rebajar las pretensiones de eficencia energetica en las viviendas porque se está colapsando el sector".