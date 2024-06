Los empresarios valencianos, en pie de guerra contra la "singularidad" catalana

El jueves de la pasada semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ponía en pie de guerra a todas las autonomías -especialmente a las infrafinanciadas, como es el caso de la valenciana- al garantizar un «trato singular» a Cataluña dentro de la reforma «global» del sistema de financiación. Aunque la ministra aseguró que en la futura reforma se reflejarán las particularidades de todas y cada una de las regiones, sus declaraciones sonaron, en medio de la negociación con ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como futuro presidente catalán, a una nueva concesión a los independentistas.

En la Comunitat Valenciana las críticas no se hicieron esperar y desde todos los partidos -a excepción del PSPV, que defiende la postura del Gobierno- aseguraron que se trata de una afrenta sin precedentes.

Ayer fue la patronal la que criticó duramente la decisión planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, aseguró que el caso de Cataluña no es «singular», ya que no tiene un problema de financiación, como en el caso de la Comunitat Valenciana, sino de deuda.

«Singular es el caso de la Comunitat Valenciana, porque es la única de las infrafinanciadas que es aportante neta en la balanza fiscal, aseguró Navarro, quien lamentó que «existen diferencias muy notables y muy difíciles de justificar entre unas regiones y otras en materia de financiación».

El presidente de la patronal añadió que «si el cambio de modelo se hubiese hecho cuando tocaba, en 2014, no estaríamos hablando ahora de singularidades», y aseguró que «el cambio no puede dilatarse más en el tiempo». Instó a llegar a acuerdos, aunque no de manera «bilateral». «Hay que ponerlo sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera». Un Consejo que ayer la ministra convocó para el próximo mes de julio y en el que deberá de justificar ante el resto de las autonomías la negociación bilateral con Cataluña, que hace años que no acude a esta reunión.

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, anunció ayer una medida que bautizó como «financiación incentivada», que benefice a todas las autonomías, frente a la «financiación singular» para Cataluña.

La propuesta del jefe del Consell pasa por otorgar autonomía fiscal a las regiones en el caso de los impuestos especiales y los indirectos, como el IVA. De esta forma, la Comunitat podría decidir el tipo impositivo que aplica en su tramo -más alto o más bajo del estatal, en función del producto- y repartir la mayor recaudación lograda entre la propia Comunitat y el resto del Estado.

De esta forma, explicó que la Comunitat compite turísticamente con Turquía, Croacia y el Norte de África, países que pueden bajar el IVA turístico o los impuestos y son más competitivos, por lo que si la Comunitat pudiera hacer política competitiva con el IVA turístico, podría aumentar el número de visitas a esta tierra, de forma que recaudaría más, lo cual redundaría en beneficio de todos.

Se trata, según Mazón, de «dar margen para cumplir con un mínimo y conseguir ese excedente que beneficie a todos» y señaló que con ese extra se podrá dotar «más y mejor al conjunto de España, en un pacto multilateral, no singular, y en una caja común y no privilegiada» en la que los aportadores tengan un incentivo.

«Hay que salir de la manta del pobre y buscar maneras para que todo el sistema se vea beneficiado», defendió el president en el primero de los foros autonómicos del ciclo informativo La España vertebrada, organizado por El Mundo con motivo de la celebración de su 35 aniversario. Aseguró que no entiende por qué no se puede hablar de flexibilizar el IVA, «siempre que beneficie a todos y no haya privilegios».

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, aseguró que la propuesta sobre el IVA expuesta por Mazón es «ilegal» por las limitaciones a este impuesto en la legislación nacional, y porque es una cuestión armonizada en términos europeos, por lo que su aplicación es «irreal».

Por ello, criticó que Mazón «desconozca los temas y plantee una política de barra de bar», detrás de la cual, dijo, «no hay nada, y las costuras se le ven en temas trascendentales como la reforma de la financiación».

Muñoz afirmó que esta propuesta es «una ocurrencia más» del president, que además «no propone ningún modelo». El portavoz socialista manifestó que Mazón presenta «una enorme ignorancia respecto a esta cuestión», algo que preocupa porque el anterior president, Ximo Puig, «sí tenía una propuesta» para reformar el modelo de financiación.