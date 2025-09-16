Uno de cada cuatro participantes en el maratón Elche-Alicante son extranjeros

El I Maratón Internacional Elche-Alicante 42 K, prueba que se celebrará el próximo 30 de noviembre, ha alcanzado ya los 4.000 inscritos, de los que la cuarta parte son extranjeros, procedentes de 50 países, según ha comunicado este martes la organización de la prueba.

España aporta por el momento 2.995 atletas, mientras que Francia (210), Reino Unido (175), Polonia (89) y Bélgica (81) son las otras naciones con mayor presencia en esta competición organizada por el Club Atlético Montemar de Alicante.

Madrid, de forma mayoritaria, Albacete, Almería, Barcelona, Vizcaya, Cáceres, Castellón y Ciudad Real, entre otras, son las provincias españolas con mayor representación en la prueba atlética, cuyo objetivo es alcanzar la cifra de 5.000 participantes.

La I Maratón Internacional Elche-Alicante, cuyo recorrido es prácticamente llano, recorrerá 11 kilómetros por el término municipal de Elche, 20 kilómetros en el tramo comprendido entre ambas ciudades, y los últimos 11 por el casco urbano de Alicante para finalizar en el Muelle 12 del puerto.

En esta competición se pondrá en disputa el Campeonato Autonómico de Maratón, que desde el pasado 10 de junio figura en el calendario de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana.