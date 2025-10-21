Estos son los cortes anunciados por el Ministerio de Transportes en la A-7 para finalizar los trabajos tras la dana

El Ministerio de Transportes ultima la recuperación del trazado definitivo de la autovía A-7 en Valencia tras la dana y, para ejecutar estos trabajos, será necesario cortar las calzadas de esta vía entre el nudo de Silla y el enlace con la A-3 del 21 al 23 de octubre y del 3 al 7 de noviembre en horario nocturno de 22:00 a las 6:00 horas.

De esta forma, Transportes da un último impulso a las obras de restitución de las estructuras colapsadas sobre el Barranco del Gallego del Poyo, a la altura del kilómetro 336,850 de la A-7, a causa de los acontecimientos catastróficos ocurridos con motivo de las intensas lluvias del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia.

Como itinerarios alternativos se podrán utilizar la V-31 y la V-30 para los tráficos de largo recorrido; y por la A-3, CV-410 y CV-36 para el tráfico interior generado en el tramo sur del baipás, según un comunicado del Ministerio.

A fecha de hoy, las obras de reconstrucción de las estructuras se encuentran muy avanzadas, de forma que en breve podrá restituirse el tráfico por el trazado original. Para ello, es necesario realizar una serie de trabajos que permitan desconectar las calzadas del desvío actual y devolver el tráfico a las calzadas originales.

Los trabajos a realizar, como la restitución de la mediana, sistemas de contención, drenaje longitudinal y transversal, pavimentación y señalización, no pueden ser ejecutados en su totalidad con tráfico activo, por lo que se requiere realizar una serie de cortes nocturnos totales de las calzadas de la A-7 entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Así, se restituirá en primer lugar la calzada sentido Alicante y en segundo lugar la de sentido Barcelona.

Para ello, las noches del 21 al 23 de octubre se producirá un corte completo de la calzada en sentido a Alicante para pavimentación de los entronques y señalización. En esta fase se restituirá la calzada primitiva estrechando los carriles con pintura amarilla, con ancho de arcén exterior de 1 metro, carriles de 3,25 metros en el derecho y central y 3,00 metros en el carril izquierdo. Esto permitirá disponer de un carril de trabajo junto a la mediana para terminar de ejecutar el caz y la barrera New Jersey de hormigón.

También habrá un corte parcial de la calzada en sentido Barcelona, carril izquierdo, para adaptación de sistemas de contención en la mediana.

Las noches del 3 al 7 de noviembre habrá cortes completos en ambos sentidos (no coincidentes) para extendido de aglomerado.

La calzada sentido Alicante (noche del 3 al 4) quedará completamente finalizada y con pintura definitiva, y la calzada sentido a Barcelona (noches del 4 al 7) quedará señalizada con pintura de obra dado que por ella tendrán que acceder los camiones que transporten los materiales procedentes de la demolición del desvío.

La ejecución de las obras de conexión requerirá el corte del tramo sur del baipás, entre el nudo de Silla y el enlace con la autovía A-3.

Para ello, los desvíos previstos son los siguientes: para tráfico de largo y medio recorrido, se señalizará como itinerario alternativo el constituido por las autovías V-31 y la V-30.

Para tráfico interior generado en el tramo sur del baipás, se señalizará como itinerario alternativo el integrado por las autovías A-3, CV-410 y CV-36.

Las fuentes recuerdan que, previamente, se había procedido a la construcción de un desvío provisional de la autovía A-7 en ese punto, que lleva en servicio desde el 14 de noviembre de 2024, y que ha permitido mantener el tráfico de esta autovía y su conexión con la A-3 a la altura de Quart de Poblet.