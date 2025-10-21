Las I Fiestas de la Hispanidad de la Comunitat Valenciana se celebrarán finalmente el 24 en Valencia y el 25 en Elche

La Generalitat ha reprogramado las actividades de las I Fiestas de la Hispanidad, que inicialmente estaban previstas para el fin de semana del 12 de octubre, y que fueron suspendidas ante la activación de alertas meteorológicas por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana.

Las nuevas fechas de celebración serán los días 24 y 25 de octubre, con una variada programación en las ciudades de Valencia y Elche en coordinación con sus respectivos ayuntamientos. Las fechas para Alicante y Castellón se anunciarán próximamente.

Las I Fiestas de la Hispanidad han sido organizadas con el objetivo de reivindicar los lazos culturales, históricos y lingüísticos que unen a los pueblos hispanohablantes, al tiempo que se promueven los valores de libertad, convivencia y respeto a la diversidad que caracterizan a la sociedad valenciana.

La Generalitat agradece la colaboración de los ayuntamientos implicados y la comprensión de la ciudadanía, y anima, a su vez, a participar en las actividades reprogramadas, que se desarrollarán en un ambiente festivo y de celebración compartida.

Programa de actos

Las Fiestas de la Hispanidad 2025 arrancarán el día 24 de octubre con el pregón inaugural y una variada programación que incluye actuaciones musicales, bailes populares, sesiones de DJ, desfiles de grupos de folclore hispanoamericanos, masterclass de salsa, bachata y tango, así como conciertos de bandas de música locales e internacionales.

Los escenarios estarán ubicados en los siguientes espacios: Torres de Serranos en Valencia y en la Plaza Francesc Cantó en Elche.

El programa completo de las I Fiestas de la Hispanidad de la Comunitat Valenciana puede consultarse en el portal de Participación Ciudadana de la Generalitat GVA Participa.