La estrategia de Consum para crecer en España pasa por Castilla La Mancha y Andalucía

Consum quiere expandirse poco a poco por el tercio este peninsular. La cadena de supermercados valenciana ya tiene un 4,7% de cuota de mercado a nivel nacional con presencia en seis comunidades, pero el peso de la Comunitat Valenciana sigue siendo enorme: tiene allí 517 de sus 977 tiendas, el 52,6% de las tiendas. Ahora, más allá de consolidar su cuota de mercado del 26% en su región natal, donde pisa los talones a Mercadona, busca expandir su cuota en las comunidades donde tiene ya presencia. "Hemos adquirido terrenos en Noblejas y Antequera para expansión hacia el centro y sur de la Península", ha dicho el director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, que ha enfatizado que es en estas dos regiones donde buscan un crecimiento, a ritmos distintos.

En el resto de comunidades autónomas no pasan del 8% de cuota, pero con distintas realidades. Cataluña es la segunda región con más presencia nde Consum, con 277 tiendas, dos centros logísticos y uno de cada cinco trabajadores de la cadena en ellas. Allí además hay más competitividad de supermercados regionales locales, por lo que es más complicado ampliar cuota de mercado. En la Región de Murcia tienen entorno al mismo porcentaje de cuota pero ya ostentan el liderazgo en superficie, por lo que Consum busca crecer hacia Castilla La Mancha, donde ya tiene 90 tiendas, y Andalucía, con 39 establecimientos, las siguientes regiones de mayor proyección, dejando a Aragón a la cola con tan solo siete tiendas.

En ambas se busca la misma estrategia abrir centros logísticos para acercar el producto y abaratar costes de transporte, acompañado de una progresiva apertura de tiendas. Sin embargo, ambas van a distintas velocidades. La "expansión hacia el centro" está más consolidada.

En Noblejas han adquirido un terreno de 150.000 metros cuadrados con el objetivo de abrir en el segundo semestre de 2026 y poder desde ahí ser el almacén para toda la región. Consum tiene presencia ya en las cinco provincias de Castilla La Mancha y "el volumen suficiente" para poder tener allí un almacén. El objetivo, por el momento, no es llegar a la capital de España, sino "crecer en Castilla La Mancha" donde hay menos competidores.

El caso de Andalucía es distinto. En esta región tienen menos de un 8% de cuota de mercado y su presencia se limita a Almería especialmente, en cuya provincia abrirá dos tiendas en 2025, una en la capital y otra en el municipio de Albox, y a Granada. Allí la compra de un terreno de 163.000 metros cuadrados en Antequera se ve como una decisión estratégica para poder crecer hacia otras provincias, pero no tienen prisa ya que con la actividad actual no es necesaria: "Vamos a analizar cuándo nos interesa en función del desarrollo y el peso en la parte de Málaga", dijo Rodríguez Lázaro, que apuntó que el crecimiento será orgánico ante la falta de oferta. "No hay empresas a la venta interesantes y los precios son desorbitados y no nos interesan esos líos", ha asegurado.

Consum adquirió en 2024 nueve tiendas a Kuups de las marcas Family Cash y Vidal Tiendas en la Comunitat Valenciana, Cataluña y Región de Murcia, y aunque no se cierran a comprar otras, no lo ven posible a corto plazo. "Si se nos presenta una oportunidad como con Kuups lo haremos, lo que no haremos es adquisiciones de tiendas que no nos interesen. En este momento en el mercado no hay nada a la venta", ha admitido el director general de Consum.

Con su estrategia de tener variedad de marcas, buena calidad en los frescos y un precio competitivo, Consum ha llegado ya a los 4,9 millones de socios-clientes, un dato con el que esperan expandirse mirando a Castilla La Mancha y Andalucía.