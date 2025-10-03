La jueza de la dana pide identificar a quien ordenó mandar el Es-Alert del pasado domingo

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha requerido a la Conselleria de Emergencias que identifique a la persona que ordenó enviar el mensaje Es-Alert a los móviles de la población el pasado domingo, 28 de septiembre, ante una nueva alerta roja meteorológica en la Comunitat Valenciana.

En una providencia hecha pública este viernes, la instructora de Catarroja atiende así a la petición que había solicitado la acusación popular que ejerce el PSOE después del mensaje que llegó a las 15:28 horas del pasado domingo.

Además, este jueves la jueza ya acordó solicitar a esa misma Conselleria un informe sobre las medidas de seguimiento de la emergencia y de protección a la población que adoptó el Centro de Coordinación de Emergencias ante las últimas lluvias de esta semana.

Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha pedido información a la empresa pública Tragsa y encargado un informe forense sobre el fallecimiento en un hospital de la residente de un geriátrico de Paiporta días después del 29 de octubre de 2024.