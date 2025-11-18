Frío casi polar y temperaturas por debajo de los 10 grados este martes en la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este martes poco nuboso o despejado, excepto en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, donde se esperan intervalos nubosos sin descartar chubascos durante la mañana, aunque tenderá a poco nuboso al mediodía, y las temperaturas experimentarán un descenso.

En el norte de Castellón, el viento será moderado a fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la mañana, tendiendo por la tarde a flojo; y en el resto de la Comunitat soplará flojo a moderado, predominando la componente este en el litoral y oeste en el interior.

El miércoles predominará el cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas e intervalos de nubes altas por la tarde, las temperaturas mínimas bajarán, las máximas descenderán ligeramente o no variarán, se producirán heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte y el viento será flojo a moderado de componente oeste.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 11,6 y 20,4 grados; Valencia 9,9 y 22,1 grados; y Alicante 10,2 y 22,5 grados.