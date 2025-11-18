Tiempo
Frío casi polar y temperaturas por debajo de los 10 grados este martes en la Comunitat Valenciana
El miércoles ya se esperan heladas en algunas zonas
El cielo de la Comunitat Valenciana estará este martes poco nuboso o despejado, excepto en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, donde se esperan intervalos nubosos sin descartar chubascos durante la mañana, aunque tenderá a poco nuboso al mediodía, y las temperaturas experimentarán un descenso.
En el norte de Castellón, el viento será moderado a fuerte del noroeste con rachas muy fuertes durante la mañana, tendiendo por la tarde a flojo; y en el resto de la Comunitat soplará flojo a moderado, predominando la componente este en el litoral y oeste en el interior.
El miércoles predominará el cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas e intervalos de nubes altas por la tarde, las temperaturas mínimas bajarán, las máximas descenderán ligeramente o no variarán, se producirán heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte y el viento será flojo a moderado de componente oeste.
Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 11,6 y 20,4 grados; Valencia 9,9 y 22,1 grados; y Alicante 10,2 y 22,5 grados.
✕
Accede a tu cuenta para comentar