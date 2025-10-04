La Generalitat fomenta la seguridad en los locales de ocio implementando el protocolo contra las violencias sexuales

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a través de la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad, ha extendido el protocolo de actuación contra las violencias sexuales en espacios de ocio, implementándolo en todas las discotecas que componen el Grupo Salamandra de València y formando a sus más de 800 profesionales en materia de prevención, atención y comunicación de agresiones sexuales.

Dentro del marco de la lucha contra la violencia sexual de la Generalitat, los seis locales de ocio que el Grupo Salamandra regenta en València se han adherido a implementar todas las acciones informativas, divulgativas y de formación que recoge el protocolo contra las violencias sexuales, impulsado por el Comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer.

Los seis locales de ocio adheridos cuentan ya con carteles informativos sobre cómo prevenir, detectar, atender y comunicar un posible caso de violencia sexual. De la misma manera, también se contempla una formación específica en esta materia para los más de 800 profesionales que trabajan en dichos locales con el fin de preservar la seguridad y el respeto entre los usuarios, que superan el millón a lo largo del año.

La secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, ha destacado que “es un paso realmente importante adherir a estos locales porque con su colaboración y predisposición fomentamos que el ocio valenciano sea un espacio seguro, respetuoso. Esta adehesión refuerza además todos los mecanismos para prevenir la violencia sexual desde la formación y la divulgación, algo que desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tenemos como principal prioridad”.

Quinzá ha hecho hincapié en que el protocolo de actuación contra las violencias sexuales en espacios de ocio “está a disposición de los grupos empresariales que cuenten con locales de ocio y quieran adherirse y contribuir a hacer de sus espacios unos lugares en los que se disfrute de la seguridad y el respeto por parte de todos los usuarios”.

Puntos violeta

Cabe recordar que, durante todo el verano y dentro de este mismo ámbito, la Generalitat ha instalado los puntos de atención a agresiones sexuales en los 16 festivales y fiestas municipales celebradas en la Comunitat Valenciana “con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y de protección de los asistentes para promover un espacio de ocio tranquilo y seguro para todos”, ha afirmado la secretaria autonómica.

Además, tanto el protocolo de actuación contra las violencias sexuales como los puntos violeta, que han llegado a atender hasta 5.870 consultas relacionadas con la prevención, la sensibilización y un entorno seguro, “sirven también como un elemento disuasorio para evitar las posibles agresiones gracias a los carteles informativos y a los mensajes dirigidos a erradicar esta lacra que no queremos que haga más daño”, ha concluido Quinzá.