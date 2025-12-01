La Generalitat Valenciana critica que el FLA extraordinario "llega tarde y mal"

La Generalitat Valenciana ha denunciado este lunes que la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario por parte del Gobierno central de Pedro Sánchez "llega tarde y mal". "No se trata de una concesión o un regalo aprobado por el Gobierno central, sino que es una cuestión de justicia para la Generalitat y para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", han señalado fuentes del Consell.

Cabe destacar que el Ejecutivo central ha anunciado que destina a las Comunidades Autónomas 2.934 millones de euros para atender necesidades pendientes de financiar del déficit de 2024. Según el Ejecutivo, "la mayor parte de este importe, 1.693 millones de euros, se destinan a la Comunitat Valenciana, especialmente afectada por la dana".

Sin embargo, desde la Generalitat critican que "este FLA extraordinario tenía que haberse aprobado hace un año y se ha ido demorando y retrasando con excusas y argumentos estériles por parte del Ministerio". "De haberse aprobado cuando tocaba, nos hubiésemos ahorrado muchos problemas, muchas tensiones y polémicas inanes que no conducían a nada", han censurado estas mismas fuentes.

Desde el Consell lamentan que, con esta aprobación del Extra FLA "Se ha demostrado que el gobierno podía aprobar el extraordinario en cualquier momento y que si no lo ha hecho antes ha sido porque no ha querido, por falta de voluntad". "Esperemos que en el futuro no se vuelva a dar una situación similar, para no volver a poner en riesgo el sostenimiento de los servicios públicos básicos de los valencianos, ni para volver a generar un perjuicio innecesario a los proveedores y a las empresas", han insistido desde el Ejecutivo valenciano.

FLA extraordinario

El Gobierno de España, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha acordado este lunes asignar a varias Comunidades Autónomas un total de 2.934 millones de euros, con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para atender parte de las necesidades de déficit de ejercicios anteriores, en concreto de 2024, pendientes de financiar, según el Ministerio de Hacienda.

Las tres comunidades afectadas por esta medida son Comunitat Valenciana, que se ve especialmente beneficiada, con 1.693 millones de euros, además de Cataluña, con 878 millones, y Región de Murcia, con 363 millones de euros.

Según Hacienda, los 1.693 millones de euros que recibirá la Comunitat se suman a los 2.364 millones de euros del Fondo de Financiación acordados a inicios de marzo de este año, y que se asignaron a la Comunitat Valenciana para cubrir los gastos extraordinarios no financieros que tendrá dicho territorio este año para poder dar respuesta a la situación de emergencia derivada de la dana.