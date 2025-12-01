La política de bajada de impuestos funciona: la Generalitat valenciana recauda un 6% más que en 2024

La recaudación de la Generalitat ha alcanzado niveles récord gracias al aumento de compraventas de vivienda y a las actuaciones contra la evasión fiscal, con una cifra acumulada hasta octubre por impuestos propios y cedidos de 2.400 millones de euros impulsada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

Estos datos se han presentado en el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana, presidido por la consellera de Hacienda, Ruth Merino, donde también se han dado a conocer los datos de ahorro por las rebajas fiscales implementadas desde 2023 y el balance del servicio de atención ciudadana de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV).

En concreto, los ingresos por Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) representan cerca de la mitad de los ingresos captados a través de la ATV, con un avance del 6 respecto a lo recaudado mediante este impuesto en los diez primeros meses del año pasado.

En la reunión del órgano tributario han intervenido el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, el director general de la ATV, Ángel Zaera, y la directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez.

La consellera de Hacienda ha destacado que el incremento de la recaudación coincide con un importante ahorro para los ciudadanos gracias a las medidas fiscales adoptadas por el Consell, en particular la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos.

Además, Ruth Merino ha informado de que el servicio de atención de la ATV para damnificados de la dana ha atendido a más de 5.000 personas desde su puesta en funcionamiento.

Por otro lado, según ha detallado el director de la ATV, las actuaciones llevadas a cabo para combatir la evasión fiscal por parte de los departamentos de inspección y control han sido otro de los elementos destacados del periodo. En ese sentido, ha puesto como ejemplo los 188 millones recaudados por el impuesto de Sucesiones, cerca de un 27% más que el año anterior.

Por lo que se refiere al impacto de las medidas fiscales aprobadas por el Consell, destaca el ahorro que ha supuesto para los ciudadanos de la Comunitat la eliminación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones para familiares directos o las rebajas en los tipos del ITP que pagan jóvenes y colectivos vulnerables en la compra de vivienda.

El ahorro total de esas medidas se ha traducido en más de 255 millones de euros para los ciudadanos entre enero de 2024 y octubre de 2025. En concreto, el ahorro en Sucesiones ha sido de 197,3 millones de euros y en Donaciones de 10,5 millones.

Las nuevas tarifas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales han supuesto un ahorro total de 47,6 millones y un ahorro medio de 1.358 euros por contribuyente.

En la sesión también se han tratado los avances informáticos y mejoras implementadas para facilitar la presentación de liquidaciones de impuestos por parte de los ciudadanos y los colaboradores sociales, entre ellas la posibilidad de incorporar un número ilimitado de bienes inmuebles en el modelo 600 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El director general de la ATV, Ángel Zaera, ha destacado la capacidad de respuesta del organismo en la gestión de las ayudas a los vehículos afectados por la riada, y ha señalado que todas las ayudas han sido tramitadas y abonadas, a excepción de algunos pagos pendientes correspondientes a las nuevas ayudas, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluyó en el mes de octubre, y que se resolverán durante este mes.

En total han recibido la ayuda casi 86.000 personas que perdieron su vehículo por las riadas por un importe de más de 332 millones de euros.