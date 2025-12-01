Tragedia en Vila-real (Castellón): Muere una niña de doce años en una piscina de un centro deportivo

Una niña de 12 años de edad ha fallecido esta tarde en la piscina del centro de tecnificación deportiva de Vila-real cuando se encontraba realizando natación adaptada.

El Ayuntamiento de Vila-real ha confirmado el fallecimiento de un usuario de este centro deportivo.

Fuentes conocedoras del caso han explicado que se trata de una niña de 12 años. El suceso habría ocurrido sobre las 17.00 horas y la menor ha sido reanimada sin éxito por los servicios de Emergencias que se han desplazado hasta el lugar.

La Policía Local y la Policía Nacional han acudido al lugar para controlar la afluencia de usuarios e impedir el acceso a las instalaciones mientras actuaban los servicios médicos.