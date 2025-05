El Gobierno justifica la asfixia financiera al Consell: «Bajaron impuestos»

Pedro Sánchez y Carlos Mazón mañana coincidirán en el espacio y tiempo en Valencia tras la visita sorpresa anunciada ayer por el presidente del Gobierno a Valencia, pero no se verán. Sánchez irá a la delegación del Gobierno a recibir a las tres asociaciones de víctimas que viajaron a Bruselas la semana pasada. De momento, no se ha confirmado que vaya a visitar la zona cero de la dana, a la que no ha vuelto desde que tuviera que huir de Paiporta el pasado 3 de noviembre. Tampoco habrá reunión con Mazón, pese a que así se lo pidió el jefe del Consell por escrito. Una vez más, en Presidencia de la Generalitat, se han enterado de que Sánchez estará en Valencia por los medios de comunicación.

Esta visita coincide además con un asunto de capital importancia para la Comunitat Valenciana. El presidente de la Generalitat ha citado hoy en el Palau de la Generalitat a proveedores de servicios básicos a los que de manera «inminente» no se les podrá pagar del erario. El motivo, advierten desde Hacienda, es que el Gobierno no ha autorizado el desembolso del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario.

Con todo, para la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, todo esto no es más que una «cortina de humo» y apuntó directamente el motivo de los posibles impagos a proveedores. El culpable no es el Ejecutivo de Sánchez, que por primera vez en doce años no aprueba este fondo, sino la reducción de impuestos que ha puesto en marcha el Consell.

«Es muy fácil de entender: cuando alguien hace un regalo fiscal de 500 millones de euros, tienes 500 millones menos en la caja. No tenían un plan ‘b’», dijo Bernabé, que añadió que la reducción se hizo «por una cuestión ideológica para hacer regalos a sus colegas».

La delegada del Gobierno se refirió a los 495 millones de euros que previsiblemente iba a dejar de ingresar la Generalitat en 2024, debido a las rebajas en impuestos al IRPF y Sucesiones y Donaciones, pero desde Hacienda afirman que el denominado ahorro fiscal suma 150 millones. Apuntan además a que la recaudación de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) fue de 2.541 millones de euros el año pasado, un 7,8% más, por lo que, insisten, el argumento no se sostiene.

Mazón ya escribió el 20 de diciembre reclamando el pago de 2.500 millones de euros para compensar el exceso de déficit autorizado del año anterior debido a la infrafinanciación que sufre la Comunitat. La contestación del Gobierno fue que había que esperar a abril, pero no hay novedad al respecto.

El Consell, muy preocupado por esta situación, emitió una declaración institucional para exigir la aprobación del FLA extraordinario, pues existe una falta de liquidez preocupante: la deuda acumulada a proveedores es de más de 1.450 millones de euros.

El sector más afectado es el sanitario, pero hay más en esta misma situación. Se quedaron en 2024 fuera de presupuesto, y con facturas pendientes por pagar. Aquí también se incluyen algunos conciertos educativos. Representantes de colegios afirman a LA RAZÓN que se les debe «de marzo hasta mayo». Por poner un ejemplo, un colegio con dos líneas «acumula retrasos de entre 50.000 y 60.000 euros».

Hasta este año esa certeza de pago existía en julio, pero sin la aprobación del FLA extraordinario no se les puede asegurar nada. El 2024, se dio luz verde a este fondo en septiembre. Se retrasó por la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no llegaron y que este año tampoco llegarán. «No hay excusas para retrasarlo, es una decisión incomprensible», especialmente en «el peor año» debido a la inversión tras la dana.

En esta tesitura, Mazón se reúne hoy con proveedores de sanidad, educación, limpieza, residencias de mayores y transporte para explicarles la situación. «Hacienda está haciendo todo el esfuerzo presupuestario para no dejar de pagar».