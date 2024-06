El Gobierno valenciano denunciará al central si este no responde en dos meses al requerimiento sobre l'Albufera

El Gobierno valenciano no dudará en acudir a los tribunales para denunciar al central en el caso de que este no responda en el plazo de dos meses al requerimiento enviado por el Consell por la ausencia del envío del caudal ecológico para l'Albufera de Valencia. Así lo ha asegurado esta mañana la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, tras el pleno del Consell, en el que se ha aprobado una declaración institucional en favor de la laguna con motivo del Día del Medio Ambiente.

Pradas ha denunciado que el Gobierno central no ha contestado al requerimiento enviado hace quinces días, y no lo ha hecho, según ha dicho, "porque no puede, porque no han enviado los 20 hectómetros cubicos del caudal ecológico" que recoge el propio Plan Hidrolígico del Júcar (PHJ) elaborado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica". "Están incumpliendo su propia ley", ha asegurado Pradas. Ha insistido en que si no responden en el plazo de dos meses tras el envío del requerimiento, o la respuesta no es satisfactoria", acudirán a los tribunales.

"Para este Gobierno l'Albufera no existe", ha señalado la consellera tras recordar que no solamente no han respondido al requerimiento, sino que tampoco lo han hecho a todas las cartas que han remitido desde el pasado mes de diciembre para reclamar el agua necesaria para el lago, ni cuando se les ha pedido ayuda para el reconocimiento de l'Albufera como Reserva Natural de la Bioesfera. "El Gobierno no contesta a nada que tenga que ver con l'Albufera, y por eso estamos preocupados, porque lo que ocurrió el pasado otoño no puede volver a suceder, el agua bajó a un a unos niveles que no eran suficientes per a la salvaguarda del lago".

(Seguirá ampliación)