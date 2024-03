El Gobierno valenciano insta a Sánchez a cumplir con su "obligación constitucional" de elaborar los Presupuestos

Aprobar los Presupuestos Generales del Estado no es algo opinable, ni que pueda elegir el presidente del Gobierno de turno, es una obligación. Así se lo ha recordado hoy al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la consellera de Hacienda valenciana, Ruth Merino, quien ha criticado la "debilidad" del Gobierno por prorrogar las cuentas de 2023 ante la inestabilidad de sus socios de gobierno catalanes.

La consellera le ha exigido a Pedro Sánchez que no eluda su responsabilidad y continúe con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2024.

“Es una obligación constitucional del gobierno presentar PGE y no es algo que dependa de la voluntad del gobierno y mucho menos del tacticismo político. El riesgo de no poder sacar adelante las cuentas no puede servir al gobierno de excusa para eludir su mandato constitucional”, ha manifestado Merino.

Merino ha comparado la estabilidad del Consell del cambio y el rigor de sus primeros presupuestos, presentados en tiempo y forma, frente a “los vaivenes y la inseguridad que transmite el Gobierno de España”, informa la Generalitat en un comunicado.

“Tras acelerar los trámites y sacarse de la manga un informe de la Abogacía del Estado para poder probar los PGE de 2024, ahora Sánchez renuncia de forma irresponsable emplazando a los presupuestos de 2025 en una huida hacia adelante para mantenerse en el poder a costa de comprometer la estabilidad de todo el país”, ha insistido.

Según la consellera, Sánchez "no quiere arriesgarse a sufrir un fracaso" en la tramitación de los presupuestos y ahora "pretende lanzar una cortina de humo" con el presupuesto de 2025 "en un nuevo ejercicio de escapismo".

La consellera de Hacienda ha subrayado que la renuncia a continuar con los trabajos para elaborar las cuentas demuestra la “extrema debilidad” del Gobierno “al no ser capaz de sacar adelante la ley más importante del año después de haber cedido con la Ley de Amnistía y el resto de las prebendas a los partidos nacionalistas catalanes”.

Esta semana el Ministerio de Hacienda ha publicado la información para elaborar las balanzas fiscales "con el fin de satisfacer los deseos de Junts y convertirse en cómplice de sus planes para acabar con la solidaridad interterritorial", ha insistido.

Para la Comunitat Valenciana, los efectos de prorrogar las cuentas de 2023 supone que el gobierno no vaya a habilitar un fondo transitorio de nivelación que permita a las comunidades infrafinanciadas disponer de los mismos recursos que la media mientras se aborda la reforma del sistema de financiación.

Además, las comunidades autónomas están recibiendo las mismas entregas a cuenta del sistema de financiación que en 2023 y no se han actualizado según la subida comunicada por el Ministerio de Hacienda.