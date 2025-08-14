El incendio en Teresa de Cofrentes (Valencia) arrasa unas 500 hectáreas

Un respiro. El incendio que desde este pasado miércoles afecta a la localidad de Teresa de Cofrentes (Valencia) está ya perimetrado, apuntan las fuentes consultadas, aunque ha arrasado unas 500 hectáreas.

Entre 170 y 180 efectivos, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los bomberos forestales de la Generalitat y de los consorcios provinciales, han trabajado en la extinción del incendio declarado este miércoles en Teresa de Cofrentes, con especial atención a dos puntos calientes en la zona suroeste.

Así lo ha señalado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, después de la reunión de coordinación mantenida a primera hora de la mañana, tras una noche en la que las condiciones meteorológicas han sido "muy favorables", al alcanzarse puntos con una humedad relativa del 80 %.

Por la mañana se han dispuesto drones para detectar puntos calientes que pudiera haber en la zona de perímetro de este incendio forestal, originado por un rayo en una zona escarpada de difícil acceso, y se ha detectado que en estos momentos hay dos puntos calientes, fundamentalmente en la zona del suroeste.

Es en estos puntos donde se está trabajando más intensamente, ha asegurado el conseller, quien ha destacado la importancia del trabajo que se realice en estos momentos debido a que, al igual que ayer, las temperaturas irán incrementándose conforme avance el día y disminuirá la humedad relativa, lo que "es perjudicial para cualquier incendio forestal".

A primera hora de la mañana se han incorporado siete medios aéreos a las labores de extinción, que se incrementarán hasta los ocho a lo largo de la jornada, al haberse solicitado un medio aéreo a la Comunidad de Aragón.

Hace escasos minutos también se ha decretado otro incendio en el municipio valenciano de Bicorp, donde trabajan otros siete medios aéreos.