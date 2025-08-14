Última hora: El Rey se preocupa por los incendios que están activos en la Comunitat Valenciana

El Rey Felipe VI se ha interesado por cómo evolucionan los incendios que este jueves continúan activos en la Comunitat Valenciana, sobre todo el de Teresa de Cofrentes (Valencia), que se inició este pasado miércoles y que, parece, ya no tiene llama y está pudiendo ser extinguido por los más de 180 profesionales que trabajan contra el fuego.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado este jueves que Don Felipe le ha telefoneado para conocer la situación. En su cuenta de "X", Mazón ha mostrado el siguiente mensaje: "Agradezco a S.M. el Rey su llamada por los incendios que sufrimos en la Comunitat Valenciana".

"Me ha trasladado su apoyo a los efectivos desplegados y su solidaridad con los vecinos afectados. Estamos orgullosos de ellos", continúa diciendo el presidente, que este miércoles se dirigió al puesto de mando del incendio de Teresa para seguir la evolución en primera persona.

En este sentido, el mensaje del líder del Consell concluye con estas palabras: "Gracias, Majestad por estar al lado de la Comunitat Valenciana. Seguimos trabajando".

Además del de Teresa de Cofrentes, hace escasos minutos también se ha desatado otro fuego en la localidad valenciana de Bicorp, donde trabajan otros siete medios aéreos para extinguir el incendio.