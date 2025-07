Guerra abierta por la financiación: el PSPV acusa al Consell de "descontrol financiero" y Camarero responde que es "ignorancia o mala fe"

El anuncio de que la Generalitat valenciana recurrirá a un nuevo préstamo de 2.490 millones de euros con entidades bancarias privadas para poder pagar a proveedores este año ha generado un cruce de acusaciones que viene de semanas atrás pero que ha elevado el tono entre el Consell y la oposición del PSPV-PSOE.

La primera en pronunciarse esta misma mañana fue la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, cuando todavía no se sabía ni la noticia del préstamo y se esperaba que el gobierno valenciano anunciara un plan de ajuste del gasto que, de momento, sigue formulando por si tuviera que requerirlo en visos de que no tiene el préstamo garantizado, al necesitar la aprobación del Gobierno el próximo 15 de julio en el Consejo de Ministros.

Bernabé ha llegado a decir que "han llegado los recortes" y "las tijeras del Partido Popular que siempre ha aplicado cuando ha tenido la primera oportunidad", antes del anuncio del préstamo y a pesar de no conocer la noticia. Asimismo, ha dicho que implica "volver, como siempre con el Partido Popular, al pasado" y a los recortes en "servicios públicos básicos", a pesar de la promesa del Consell de no tocar estos.

Precisamente esa promesa es uno de los motivos para preferir endeudarse: la vicepresidenta del Consell Susana Camarero ha asegurado que ningún recorte puede cubrir los 1.816 millones de euros que tenía previsto recibir del FLA y ahora han pedido a bancos para poder pagar a proveedores. Camarero ha acusado a Bernabé de hablar sin saber y propagar "mentiras", así como de actuar con "mala fe".

"Me parece gravísimo que el Gobierno se atreva a hablar como la ha hecho esta mañana, criticando recortes sociales del Consell desde el desconocimiento y la ignorancia, lo que demuestra que solo utiliza la mentira permanente", ha acusado la vicepresidenta a la delegada del Gobierno. "Solo sabe mentir cuando habla de este Consell. Que me diga un único recorte cuando no se ha hablado de ningún recorte", ha defendido Camarero. La vicepresidenta ha dicho que es "una irresponsabilidad" que "la delegada del sanchismo" diga que "pedimos algo que no nos corresponde" y le ha preguntado que si fuese así, no entiende por qué aceptó el gobierno del Botànic el FLA extraordinario durante cada año.

Bernabé ha dicho que "la Comunitat Valenciana es la comunidad de toda España que menos presión fiscal tiene" y la que "ha bajado más impuestos de todo el país", motivo por el cual ha dicho no pueden pagar a proveedores, algo que ha dicho Camarero que sencillamente no es verdad. "Miente diciendo que somo la comunidad con menor presión fiscal, detrás de Baleares somos la comunidad que más esfuerzo fiscal. Los ciudadanos que acaban de pagar el IRPF notan en sus bolsillos esa presión. Es falso y demagogo hablar en los términos que habla. Es de ignorancia o mala fe", ha lamentado.

De hecho, los datos del Instituto de Estudios Económicos dan más la razón a la vicepresidenta que a la delegada del Gobierno, pues con 116,3 puntos colocan a la Comunitat Valenciana como la segunda autonomía con menor competitividad fiscal con respecto al resto de territorios, solo por detrás de Cataluña y muy lejos de Madrid, con 76,2 puntos.

Más tarde ha seguido las críticas el síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, que al menos sí se ha esperado a tener la noticia del crédito para valorar. Muñoz ha dicho que Mazón hoy “se ha quitado la careta y dejado al descubierto su incapacidad para gestionar” y ha advertido que “teniendo más recursos que nunca, nos devuelve al 2012 y a la etapa de recortes de Fabra”.

El socialista asegura que hay un "descontrol financiero que existe en las cuentas públicas de los valencianos y valencianas” y ha insistido al igual que Bernabé que “Mazón haya esquilmado la caja de la Generalitat de forma totalmente irresponsable con sus regalos fiscales a los más ricos”. En ese sentido, Camarero ha insistido: "Es que no hay recortes, niego la mayor. Les hemos explicado lo que se ha aprobado. Estamos pidiendo el dinero necesario para solventar. Recortes cero. Esfuerzo todo", ha recalcado.

En sus palabras ha sido más duro y ha dicho que “Mazón ha demostrado que es incapaz de gestionar y ha llevado al borde de la quiebra económica a la Generalitat” y subrayado que “es víctima de su propia mala gestión y es el único culpable de que haya recortes e impagos en la Comunitat Valenciana”.

El síndic socialista ha puntualizado que tiene más recursos ahora que en la época del gobierno de Ximo Puig. "¿Cómo puede decir que no tiene dinero para pagar cuándo recibe 1.800 millones más en 2024 respecto al 2023 y un 95% más de recursos que cuando entró el Botànic a gobernar".

Asimismo, Camarero ha pedido que si no aceptaron las entregas a cuenta en enero es "porque se decidió con un decreto ómnibus meterla con tropecientas cosas más entre ellas el regalo del palacete del PNV en París, el PP les dijo que si iba solo lo aprobaría", ha recalcado, "pero desde enero que nos merecemos los valencianos no se han actualizado y están en el bolsillo del Gobierno de España. Que deje de mentir", ha acusado.