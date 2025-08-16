Acceso

Comunidad Valenciana

Ola de calor

El infierno en la Comunitat: El municipio que se ha achicharrado este sábado a 44 grados

El próximo martes comenzará a refrescar

Las máximas han rozado los 44 grados sobre las 15:00 horas de este sábado en el municipio valenciano de Carcaixent, en una jornada de temperaturas extremas que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a elevar a rojo el aviso en el litoral de Valencia.

A los 43,7 grados alcanzados en Carcaixent le siguen los 43,3 en Xàtiva (Valencia); 41,9 en Chelva (Valencia); 41,8 en Lliria (Valencia): 41 en Ontinyent (Valencia); 40,2 en Turís (Valencia); 39,9 en Alicante; 39,7 en el Aeropuerto de Valencia; o 38,4 en Pinoso (Alicante).

También se ha llegado a 37,9 en el aeropuerto de Alicante-Elche; 37,7 en Bicorp (Valencia); 37,6 en Alcoi (Valencia); 37,5 en Atzeneta del Maestrat (Castellón); o 37,5 en Villena (Alicante), según datos facilitados por Aemet.

Aemet señala que la Fira d'Agost de Xàtiva será la "más cálida" desde que hay registros, aunque el próximo martes comenzará a refrescar.

Además, Aemet indica que esta tarde se están registrando tormentas secas o con poca precipitación en la zona más interior de Valencia y se siguen registrando rayos en el interior de la Plana de Utiel-Requena y entre Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.

