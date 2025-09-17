Iberdrola reconoce a sus trabajadores más veteranos de la Comunitat Valenciana

Iberdrola ha celebrado el tradicional homenaje a sus profesionales veteranos de la Comunitat Valenciana, donde ha reunido a aproximadamente un centenar de empleados que se han jubilado en el pasado ejercicio o que han cumplido 25 y 40 años de antigüedad en la empresa.

Al encuentro ha asistido el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, que ha agradecido la dedicación y el esfuerzo realizado por los trabajadores durante décadas que han permitido el crecimiento y la expansión internacional de la compañía, que se ha convertido en un líder mundial.

Mario Ruiz-Tagle ha destacado durante el acto que hace casi 125 años “se sentaron las bases de Iberdrola en España y hemos conseguido recorrer un camino extraordinario gracias a vosotros, que nos ha permitido estar hoy entre las dos mayores empresas del mundo y ser la primera eléctrica europea”.

El CEO de Iberdrola España ha resaltado además el sentimiento de orgullo por “prestar un gran servicio a la sociedad los 365 días del año y las 24 horas del día, y estar presentes siempre que se nos necesita, como la dana que azotó terriblemente la provincia de Valencia. Por ello es fundamental contar con la dedicación y esfuerzo de todos vosotros, cuya experiencia es clave para hacer frente a los desafíos y avanzar en la electrificación”.

Los homenajeados, que han venido de diferentes puntos de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, y también de la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, han estado acompañados también por directivos de Iberdrola, entre los que figuraban el director de Personas y Organización de Iberdrola España, Álvaro Murga; el director de i-DE en la Región Este, Guillermo Raga; el director de CN Cofrentes, Javier Sala; el responsable de Personas y Organización de Iberdrola Energía Sostenible, Julio Belinchón; la responsable de Iberdrola Renovables Mediterráneo, Sandra Machirán; el responsable de Mantenimiento de i-DE en la Región Este, Álvaro Campos; y el delegado de la compañía en la C. Valenciana, Ibán Molina.

Los profesionales han recibido un recuerdo por sus años dedicados a Iberdrola. Los trabajadores que llevan 40 años en la empresa han recibido un reloj, así como los que se jubilaron el año pasado que, además, han sido obsequiados con un plato conmemorativo. Al personal en activo que ha cumplido 25 años de antigüedad en 2024 se les ha entregado una carabela plateada.

La compañía también tiene previsto celebrar este acto de reconocimiento a empleados próximamente en Bilbao, Valladolid y Madrid.