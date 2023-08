El incendio de Calp no ha afectado al yacimiento romano, según el ayuntamiento

El incendio provocado la noche de este sábado, al parecer por el disparo de un castillo de fuegos artificiales, en la localidad alicantina de Calp no ha afectado al yacimiento romano de Baños de la Reina, según ha informado este lunes el ayuntamiento.

Este yacimiento tiene la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), cuenta con parcelas de titularidad pública y privada, y se halla a unos 200 metros de la escollera de la playa del Arenal-Bol, desde donde se disparó el tradicional "Castell a la Mar".

Desde el consistorio se ha querido enviar un mensaje de tranquilidad, ya que "el yacimiento romano no se ha visto afectado" y la "zona afectada puede recuperarse", según un comunicado de esta institución.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, acompañada por los ediles de Cultura y Medio Ambiente, Guillermo Sendra y Pere Moll, respectivamente, se ha reunido hoy en el área arqueológica de Baños de la Reina con técnicos municipales, responsables de la Dirección Territorial de Patrimonio y con la arqueóloga-directora del yacimiento, Alicia Luján, para valorar los daños del incendio del pasado sábado que "ha afectado a una hectárea de la zona", dice la nota de prensa.

"Los daños se centran en la zona industrial del yacimiento más próxima al Molí del Morelló y no han afectado a la domus y termas romanas, ni a la basílica paleo-cristiana", según la corporación local.

La alcaldesa ha transmitido un mensaje de tranquilidad, porque "no se han producido daños irreparables, no se ha visto afectada la domus, ni las termas. Desde el punto de vista medio ambiental y de patrimonio cultural", no se han registrados "daños que no puedan repararse", ha expuesto.

Sala ha señalado también que en esta legislatura quieren "darle una solución definitiva a la situación de Baños de la Reina" y ha asegurado, por otra parte, que "ninguna autoridad, ni bomberos, ni Subdelegación, ni ninguna administración avisó de que no se pudiese disparar el castillo de fuego artificiales; nadie en ningún momento planteó la posibilidad de anularlos, fue un accidente fortuito", ha remarcado la alcaldesa.

Mientras, el edil de Cultura ha incidido en que "no existen daños en el yacimiento" y ha concretado que "en dos terceras partes no ha habido incidencias, ni en la domus romana, ni en la necrópolis, ni en la noria".

"La zona donde se ha producido el fuego es de reciente excavación y, aunque las piedras se han dorado, los técnicos nos han dicho que no requieren ninguna actuación, que la lluvia hará que los residuos desaparezcan", ha afirmado.

Precisamente, el área afectada iba a ser objeto de la campaña de este año, que está en proceso de licitación.

La arqueóloga-directora del yacimiento ha explicado que "los trabajos de la campaña de este año, cuyo proyecto ya está redactado y a punto de licitarse, iban a consistir en el dresbroce, sustitución del vallado y recuperación y documentación de la villa industria".

"Ahora habrá que replantear la restauración de las estructuras quemadas y serán los técnicos de restauración de la Dirección General de Patrimonio los que determinen los pasos a seguir. En algunos lugares no será complicado la recuperación" y, "en cualquier caso, estamos a la espera para determinar el proceso de restauración", ha añadido Luján.

Por otro lado, la zona está declarada microreserva de flora por la Consellería de Medio Ambiente al contar con ejemplares de "Allium subvillosum", una planta endémica y protegida.

Sin embargo, según el biólogo municipal, "es pronto para saber cómo ha afectado el incendio a la microreserva porque este bulbo está en fase latente y subterránea y hasta febrero, que es su época de floración", no sabrán "las consecuencias reales del incendio".

"En cualquier caso ha sido un incendio en superficie, por lo que pensamos que las consecuencias no serán tan graves", ha apuntado.

Por su parte, el edil de Medio Ambiente ha considerado necesario "mejorar y revisar en el futuro los protocolos de seguridad de los actos de este tipo".

"Desde la perspectiva medio ambiental, la existencia de la microreserva conlleva un tratamiento especial a la hora de desbrozar", ha reseñado.

Ha precisado asimismo que "no se pueden realizar desbroces generales", razón por la cual "la parcela tenía maleza".

En cuanto al viento, ha detallado el concejal de Medio Ambiente, "había alerta naranja que no prohíbe los espectáculos pirotécnicos y no hubo aviso". "El viento era de 20 kilómetros hora y la cancelación de un evento se produce cuando se llega a rachas de 50 kilómetros hora", según Moll.