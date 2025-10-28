La jefa del 112 admite que a las 18:35 horas del día de la dana ya se estudiaba el envío del Es-Alert

La jefa del servicio de coordinación del 112 ha declarado este martes ante la jueza de Catarroja (Valencia) que a las 18:35 horas del 29 de octubre de 2024 el servicio de Emergencias de la Generalitat ya estudiaba la posibilidad del envío de un mensaje masivo a la población que no llegó hasta las 20:11 horas.

Esta testigo ha comparecido en la sede judicial de Catarroja en la que se instruye la causa penal por la gestión de la dana y ha detallado que el jefe de la unidad de Análisis de Emergencias planteó a la sala del 112 el referido envío con una propuesta de redacción.

En paralelo, la jefa del servicio de coordinación del 112 comentó esa posibilidad con una responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, que le indicó que era "necesario" ese envío, por lo que la primera decidió elevar la propuesta al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que le respondió que ya lo estaban "gestionando".

Esto sucedió, según ha declarado esta trabajadora de Emergencias de la Generalitat, a las 18:35 horas del 29 de octubre.