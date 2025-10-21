La jueza de la dana cita como testigos a un asesor de Pradas y a varios perjudicados

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre ha citado a declarar como testigos a un asesor de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, así como a varias personas perjudicadas por esta tragedia.

Así consta en una diligencia hecha pública este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que se fija la declaración del asesor de asuntos generales de Pradas (investigada en la causa) para el próximo el 14 de noviembre.

También se informa de que la declaración testifical de un bombero del Consorcio Provincial prevista para el próximo 29 de octubre se celebrará el 31 del mismo mes por razones de la organización interna, y se cita a varios perjudicados entre los meses de noviembre y diciembre.

En la diligencia se da cuenta además de la recepción de varios escritos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la empresa Tragsa y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y de su traslado a las partes.

En otra resolución, el letrado de la Administración de Justicia deja constancia de que la transcripción de la declaración testifical efectuada en su día por el presidente de la CHJ, Migue Polo, se complementa con un nuevo párrafo, en el que el testigo manifiesta que Forata no es una infraestructura crítica.