La jueza de la dana cita como testigos a los escoltas y al chófer de Mazón el 29-O

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha acordado la citación, en calidad de testigos, de los escoltas y el chófer que estuvieron al servicio de Carlos Mazón el día de la dana, concretamente entre las 15 y las 21 horas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, primero se ha solicitado la identificación de estas personas y posteriormente su citación.

La magistrada considera necesario saber si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Entiende la instructora que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el 29 de octubre de 2024 con el presidente de la Generalitat.

Junto al auto se ha dictado una diligencia de ordenación en la que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) da cuenta de la recepción y traslado a las partes de diversos informes remitidos por la Conselleria de Emergencias en contestación a requerimientos judiciales.