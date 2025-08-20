Se incorporan varios medios aéreos a la extinción del incendio de Artana, que sigue activo

Varios medios aéreos se han incorporado a primera hora de la mañana de este miércoles a las tareas de extinción del incendio forestal de Artana (Castellón), que sigue activo aunque evoluciona de forma positiva.

Se trata de dos medios aéreos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y dos unidades helitransporadas de bomberos forestales de la Generalitat, ha informado el servicio de Emergencias autonómico.

Junto a ellos, trabajan en el terreno tres unidades terrestres de bomberos forestales de la Generalitat, tres autobombas, voluntarios de Fuentes de Ayódar y un coordinador forestal.

Durante la noche han trabajado en la zona del fuego cuatro autobombas y cuatro unidades de bomberos forestales.

Este incendio forestal es la continuidad del de la localidad vecina de Tales, que se inició el lunes a consecuencia de la caída de un rayo, y que ha obligado a desplegar hasta 13 medios aéreos debido a la imposibilidad de acceso terrestre a la zona.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat estableció este martes la Situación 1 para este fuego, lo que supone que su evolución previsible pueda afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Además se puede solicitar la incorporación de medios extraordinarios, aunque desde los servicios de emergencias se insiste desde el martes en que el incendio evoluciona de forma favorable.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat informan de que también se mantiene activo un incendio forestal en Xert (Castellón).