El incendio de Artana (Castellón) evoluciona favorablemente

El incendio forestal de Artana (Castellón) evoluciona de forma positiva, según han informado los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón, y los 13 medios aéreos desplegados en la zona se han retirado al ocaso.

El puesto de mando está organizando el dispositivo terrestre que permanecerá en la zona durante la noche.

La principal dificultad de este incendio declarado en Artana es la imposibilidad de acceso terrestre, por lo que durante la jornada se ha reforzado de forma significativa los medios aéreos para trabajar intensamente antes del ocaso.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 para este fuego, lo que supone que su evolución previsible pueda afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal. Además se puede solicitar la incorporación de medios extraordinarios.

Según ha informado el servicio de Emergencias de la Generalitat, el fuego de Artana es la continuidad del de la localidad vecina de Tales, que se inició ayer a consecuencia de la caída de un rayo.