María José Catalá; "Yo soy peatonalizadora, pero hagamos las cosas bien"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha dicho esta mañana que se siente muy serena y muy tranquila pero consciente ya de que la gente nos pide resultados.

La primera autoridad de la ciudad desde el pasado sábado ha relatado cómo en "estos últimos quince días hemos hecho un traspaso de competencias ejemplar" y ha destacado la actitud de deportividad con que ha perdido el gobierno municipal su antecesor, Joan Ribó.

La alcaldesa, que ha participado en un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser y el diario El País y conducido por el periodista Bernardo Guzmán, ha dicho que la única excepción a la cordialidad del traspaso de competencias "fue atribuirnos la retirada de la pancarta LGTB cuando habían sido ellos".

Entrando en materia y hablando de movilidad, Catalá ha asegurado que "el PP ha construido el doble de carriles bici que ha hecho la izquierda en estos ocho años" y ha explicado que muchos de los que han hecho desde el gobierno del Rialto estaban previsto por el PP, "pero no con ese diseño". Y ha destacado carriles bici que han levantado mucha polémica como los de Pérez Galdós, Primado Reig, avenida del Reino o Fernando el Católico, del que el propio alcalde Ribó dijo que no se lo recomendaba ni a sus hijos ni a sus nietos.

Ha dudado de la "participación ciudadana" que utilizaba el gobierno anterior: "se presentaba un proyecto, lo votaban sus cuatro amigos y decían que era participación ciudadana. No, eso no es así".

Y ha enfatizado que "yo soy peatonalizadora, en Torrent lo saben, pero hagamos las cosas bien" y en este sentido, se ha manifestado contraria al "urbanismo táctico" por el que se han creado las denominadas "supermanzanas" como la de Calixto III.

También ha discrepado del diseño de la plaza del Ayuntamiento, no de su peatonalización.

Respecto alas primeras medidas ha dicho que "lo primero es unificar licencias de actividad y licencias de obras que han estado separadas. Intentar la adaptación normativa y para ello ya he hablado con el presidente Mazón de una modificación rápida de la Lotuv y que se dé una licencia básica en 30 días".

También ha dicho que "hay que reforzar el personal de padrón, licencias y seguridad ciudadana".

Además, "la ciudad está sucia. Hemos pasado unas Fallas que no ha tenido refuerzo del servicio pese a la afluencia".

Catalá ha señalado que "mi visión metropolitana es distinta a la que pueden haber tenido otras gobernantes. Valencia pierde muchas oportunidades renunciando a ser la líder del área metropolitana. Pierde oportunidades por no tener una visión colaborativa del área metropolitana".

Puerto

Preguntada por el espinoso asunto de la ampliación norte del Puerto de Valencia, ha considerado que "si los técnicos del Ministerio y Puertos del Estado dicen que la DIA tiene medidas correctoras suficientemente para proteger las playas del sur, y son de un gobierno de color político distinto, yo qué tengo que dudar".

Ha dicho que "este asunto se ha quedado parado en el consejo de ministros por razones estrictamente políticas, creo que vamos a tener que esperar a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno, y él lo ha dicho públicamente, para desbloquearlo".

Para la alcaldesa, "no podemos caer en el error de confrontar sostenibilidad y progreso" y ha negado que "exista un debate social que enfrente la ciudad con el Puerto".

Y ha recalcado que "yo soy usuaria de las playas del sur. Yo fui la primera que dijo que l'Albufera podía llegar a ser el Mar Menor".

A la alcaldesa, la solución que más le gusta al acceso norte es la ferroviaria, pero "eso pasa por una inversión estatal y desbloquear inversiones que están bloqueadas. Haré los viajes que sean oportunos para que esta ciudad tenga una persona peleando todos los días".

Violencia de género

Respecto a la violencia de género y al controvertido pacto de gobierno con Vox en el que se le denomina violencia intrafamiliar, ha dicho que "solamente el sentimiento de protección maternal te hace rechazar y compartir la lucha contra la violencia de género. Pero esto no es nuevo ni para mi ni para mi partido.

Los grandes consensos los hemos alcanzado mi partido y el Psoe, los grandes retrocesos han venido de la izquierda, la ley del solo sí es si es el mayor retroceso de la Democracia y no lo ha hecho mi partido".

Respecto a la designación de los concejales a los que ha delegado la firma en siete grandes áreas esta misma mañana, la alcaldesa ha dicho que "esta ciudad no puede estar parada ni un solo día ni puede estar en líos políticos. Ahora voy a hablar con todos los grupos para ver en qué postura está cada uno. Ha habido acuerdos que hemos apoyados todos los grupos: Capitalidad verde, medidas covid. Creo que puedo aspirar a plantear acuerdos de ciudad".

Y ha explicado que el Ayuntamiento tendrá una estructura parecida aunque h recordado que "hay concejales que aún no tienen firma".

Ha avanzado también que seguridad y movilidad irán juntas y ha considerado que "el Ayuntamiento de Valencia siempre ha estado en la Diputación y la alcaldesa siempre ha estado en Les Corts".

Respecto a su toma de posesión, ha alabado la actitud de Ribó pero no así de la vicealcaldesa, Sandra Gómez que "no tuvo una posición institucional. Era día para hacer otra discurso".

Y respecto a la alusión del representante de Vox, Juan Manuel Badenes, de que el gobierno de Catalá era "amoral" ha dicho que "yo no metería el tema de la moral en todo. Cada uno tiene un posicionamiento muy personal y no hay que mezclar los moral con los ético y lo legal".

Ha añadido que "ojala la realidad autonómica y nacional fuera como la municipal que se nos habilita para gobernar a la lista más votada. Para alcanzar acuerdos en el pleno voy a intentar llegar a acuerdos puntuales. Voy a hablar con los grupos desde ya para intentar que el gobierno tenga muchísima estabilidad institucional".

Y ha seguido desgranando aspecto locales y casi domésticos como el traslado de la imagen de la Virgen de los Desamparados desde un sótano del Ayuntamiento a la planta noble: "Yo tengo unos valores personales heredados de una tradición familiar poderosa y eso es compatible con mi actitud tolerante con todo. Pero el sentido común ordena mucho las cosas. ¿Es de sentido común que una imagen que pagaron los funcionarios esté en un sótano?. ¿Tiene sentido que no se conmemore el Te Deum que hizo el Rey Don Jaime? Siempre he respetado y tolerado otras confesiones. Simplemente voy a aplicar sentido común".

Cabalgata de las Reina Magas

"Lo que no voy a hacer es financiar la Cabalgata, porque se hizo una vez y no es tradicional. Si la quieren hacer, que la hagan pero no les voy dar los 25.000 euros, cuando por ejemplo el mercado de Rojas Clemente tiene apuntalada las cámaras frigoríficas y el suelo.

Hay un remanente de tesorería de 300 millones de euros y este dinero ha de ponerse a circular".

También ha dicho que su intención es mantener los Gays Games de 2026 porque "es un evento deportivo importante para la ciudad"

Catalá ha dicho que priorizará las siglas del Ayuntamiento a las del PP y ha dicho que el tiempo le ha enseñado a ser prudente respecto a la limitación de mandatos, aunque la ha considerado positiva. "A veces dices una cosas y luego la vida te lleva por otros derroteros. Yo siempre he dicho que la limitación de mandatos es una buena idea. Cómo lo limitamos. Yo no me veo 20 años. Por ilusión, por fuerza, por ganas. Todos tenemos una energía y una batería que cargamos todos las mañana, pero tiene una duración. Es que esto es humano, no es político".

Respecto a la Marina, Catala cree que "ha de estar gestionado por el Puerto, la Generalitat y el Ayuntamiento. Ha de haber un nuevo ente en que estén las tres, pero yo la coordinación estratégica la pido para el Ayuntamiento".

Fútbol

También ha terciado en la situación de los dos equipos de fútbol valenciano, ha dicho que su intención es "sentarse con los grupos de la oposición y establecer una hoja de ruta para los dos equipos. Los dos van a necesitar ayuda del Ayuntamiento. Pero los clubes no los propietarios. Y plasmarlo por escrito".

Ha explicado que "la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas pone lo que pone e imposibilita una intervención. La Administración puede impulsar, forzar, presionar. No me van a ver hablar mucho de esto, pero luego me verán haber trabajado mucho en esto. Y los grupos de la oposición lo van a saber".

También se ha mostrado favorable a "facilitarles las cosas a los grandes embajadores deportivos de esta ciudad".

El encuentro organizado por la SER ha finalizado cerca de las once de la mañana. A la alcaldesa se quedaba por delante sus primeras reuniones, con su equipo, primero, y luego con los habilitados nacionales del Ayuntamiento: el secretario y el jefe de la Policía.