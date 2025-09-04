Matan a un hombre en plena calle en Xirivella (Valencia)

VUn hombre ha sido asesinado a tiros en la mañana de este jueves en plena calle del centro urbano de la localidad valenciana de Xirivella por otro al que las autoridades policiales tratan ahora de localizar, informan a EFE fuentes municipales.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 10.00 horas en la confluencia de la calle Sánchez Moscardó con la plaza Gerardo Garcés y, al parecer, un hombre habría "disparado con un arma a otro, de entre 30 y 40 años", que habría quedado tendido en el suelo ensangrentado, junto a un paso de cebra, según las mismas fuentes.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha señalado que, tras recibir a las 9.45 horas el aviso del suceso, ha movilizado a una unidad del SAMU para "asistir a un hombre herido por arma de fuego".

La Policía Nacional trata ahora de localizar al presunto autor de los disparos, que habría huido del lugar a toda prisa, así como esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este suceso.