Mazón, el candidato popular al que menos le costó llegar al Palau

Era un 3 de julio de 2021 y Carlos Mazón arrasó en el congreso del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. Más del 99% de los votos fueron para este candidato llegado de Alicante y que los populares habían elegido para intentar recomponer el partido y, sobre todo, para volver a gobernar.

La izquierda, unos años antes, se había hecho con el control de la Generalitat Valenciana con Ximo Puig al mando y una Mònica Oltra que ejercía de vicepresidenta todopoderosa. El PP buscaba un candidato que peleara por devolver a los populares al Consell.

Avalado entonces por Pablo Casado, presidente del Partido Popular en aquel momento, Mazón apenas tuvo oposición. Hubo un postulante al mismo puesto, el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, pero apenas tuvo apoyos.

Así que en ese congreso de 2021, con la pandemia aún como parte de la vida de los ciudadanos, Mazón ganó y se convirtió en el líder de unos populares que, hasta entonces, habían sido liderados por Isabel Bonig.

Nombrado candidato en 2021, dos años después, Mazón logró algo casi impensable para muchos. Convertirse en presidente de la Generalitat y acabar con el Gobierno del Botànic que encabezaba el PSPV con Compromís. Eso sí, Mazón no obtuvo la mayoría absoluta en las urnas y tuvo que contar con el apoyo de Vox. Es más, se convirtió en el primer gobierno autonómico en el que entraron los de Santiago Abascal. Hasta uno de los voxistas, el extorero valenciano Vicente Barrera, se convirtió en vicepresidente del Consell. Y, aunque después se rompió el pacto en 2024 -con la marcha de los consejeros de Vox del Gobierno valenciano-, Mazón mantuvo la Generalitat y mantuvo también, aunque sin estar el Ejecutivo, el apoyo de Vox.

Pero Mazón lo ha dicho esta mañana: "ya no puedo más". Y se ha convertido en el político al que menos le costó llegar al Palau de la Generalitat y, sin embargo, el que más pronto se ha ido. Si en dos años logró el poder. En dos años, lo ha abandonado. La trágica dana también se llevó su credibilidad y este lunes Mazón ha presentado su dimisión.