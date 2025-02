Mazón dice que el Gobierno de Sánchez "nos trata como si fuéramos un país extranjero"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho esta mañana en la sesión de control del Parlamento valenciano que "es muy difícil coordinarse con una administración estatal de arrastra los pies" y ha añadido que "nos tienen al otro lado de las ventanilla como si fuéramos un país extranjero".

Mazón ha contestado así a la pregunta del síndico de Vox, José María Llanos sobre las fechas previstas para que se empiecen a ver los resultados de la reconstrucción.

Desde Vox, su síndico José María Llanos, ha recordado a la oposición que "esto no es su circo" en alusión a la votación para pedir la dimisión de Mazón. Llanos ha aprovechado su turno para cargar contra el vicepresidente Gan Pampols y su proyecto de crear una comisión interdepartamental de la reconstrucción "que ya existe, no hay por qué crear otra".

Llanos ha preguntado cómo van los planes de trabajo y la previsión de tiempos en la reconstrucción

Mazón le ha respondido que la reconstrucción empezó el día 30 con el mayor despliegue que ha hecho la Generalitat en su historia y ha revisado la puesta en marcha de centros de salud, escuelas, tranvía, metro, carreteras.. por valor de 1.800 millones de euros movilizados en 114 días.

Llanos ha dicho que "el que tiene el gran pulmón es el gobierno de España que nos tiene abandonados y traicionados".

Ha añadido "ustedes podrían haberlo hecho mejor, no lo hicieron bien, pero la conducta criminal de Sánchez que estaba de paseo mientras los valencianos se ahogaban empieza a ser el relato2. Y le ha pedido un plan de seguimiento diario. "Que se sepa la verdad: que Sánchez es un traidor y que ha engañado a todos los valencianos".

Mazón le ha dicho que entiende que "no le hayan gustado alguna declaración del vicepresidente Pampols, pero a mi también me ha sorprendido alguna declaración de usted que ha alegrado al PSOE"

Mazón ha dicho que "es difícil coordinarse con una administración como la del Estado que "arrastra los pies, teniéndonos al otro lado de la ventanilla como si fuéramos un país extranjero.

Por su parte, el síndic socialista, José Muñoz, ha dicho esta mañana durante la sesión de control que "la dignidad que le falta a Mazón, la tienen las víctimas de la dana que se están manifestando ahí afuera", en alusión a una manifestación de afectados por la dana que han pedido la dimisión de Mazón.

Muñoz ha preguntado a Mazón si pidió a la exconsellera Salomé Pradas que esperara a su llegada para enviar el Es Alert y le ha recordado la frase del presidente de la Diputación, Vicente Mompó de "enviad el mensaje de una puta vez". También le ha preguntado si "no puede pedir la lista de llamadas de su teléfono móvil".

Mazón le ha contestado que fallaron las instituciones estatales como la CHJ y la Aemet y le ha dicho que Seguridad Nacional avisó a la Moncloa a las doce del mediodía que la situación era muy grave.

El sindico que Compromís, Joan Baldoví, ha dicho que hay una diferencia enorme entre la altura que ha demostrado el pueblo valenciano y la que demuestra el gobierno valenciano, y que "le salvará la cara Vox mientras machaca a su vicepresidente Gan Pampols".

Mazón le ha respondido que "usted hace del dolor su estrategia y del odio su gasolina" y ha dicho que es sencillo "para alguien que lleva veinte a los en política sin haber solucionado nunca nada para la Comunidad Valenciana".

En la réplica, Baldoví le ha pedido la dimisión que ha sido coreada por los diputados de la oposición.

Mazón le ha dicho que lleva cuatro meses sin una propuesta para la recuperación, lleva usted cuatro meses con el dolor. Mazón ha dicho que lo que "le hace rabiar no soy yo, lo que le hace rabiar es que haya libertad individual en la Comunitat Valenciana" y le ha preguntado qué problema tiene en que las familias elijan la lengua base en la que deben estudiar sus hijos y el centro en el que estudiar. Y ha dicho que Baldoví tiene miedo a que la gente pueda pensar en libertad. "Su problema con la libertad es que cuando hay libertad la gente escoge lo que ustedes no quieren. Su problema no es el valencianos, es el negocio el que quieren hacer con el valenciano". Mazón ha recordado "la ley de la huerta que usted defendió es la que no ha salvado vidas". Y le ha recordado la opacidad de las cuentas de su grupo político y los gastos que cobraron indebidamente altos cargos de Compromís.