Mazón sobre los menores inmigrantes: "Estamos al borde del colapso"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha señalado hoy que se mantienen a la espera de conocer la propuesta de reparto de menores inmigrantes planteada por el Gobierno, un asunto que, ha asegurado, debe estudiarse "con seriedad y sin demagogia".

En cuanto a la capacidad de la región para acoger a estos menores, ha asegurado que "estamos al borde del colapso", con una ocupación del 170 por ciento. "Me preocupa la vida de cualquier menor, sobre todo si están en la Comunidad Valenciana, y no puede ser que estén hacinados", ha señalado el jefe del Consell.

"Lo que no puede ser que el Gobierno no dé recursos y pida a las comunidades autónomas que asuman más responsabilidad". Por eso, ha señalado que conviene "hacer un análisis con rigor y seriedad", una propuesta que aún no ha llegado.

(Seguirá ampliación)