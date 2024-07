Mazón se prepara para gobernar en minoría tras el órdago de Vox

La última sesión de control en Les Corts Valencianes ha sido especialmente intensa. Si el orden del día ya lo advertía- se votaba la Ley de Concordia- en los pasillos la tensión era todavía mayor.

El pacto de Gobierno entre PP y Vox pende de un hilo. Un hilo que moverá el líder de Vox, Santiago Abascal, esta misma tarde. En las filas populares se preparan para iniciar un Consell en minoría, pues no está entre los planes inmediatos convocar elecciones. "Rece, señor Baldoví para que no apriete el botón electoral", ha dicho el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la sesión de control, cuando el síndic de Compromís ha sacado este tema en el debate.

En la Generalitat valenciana y también en el PP esperan a conocer la decisión que se tome en Vox esta tarde, pero mantienen la calma y se sienten con fuerzas más que suficientes para iniciar una nueva etapa en un Consell que este sábado cumplirá un año. "Mazón está acostumbrado a negociar", apuntan desde el PP, incidiendo en que la perspectiva de un gobierno sin Vox no tiene por qué ser un problema.

Entre las filas de Vox se percibe la preocupación. El vicepresidente primero, Vicente Barrera, de Vox, ha reiterado una única idea: "Haré lo que diga mi partido y punto".

Ahora bien, esto no significa que Barrera no vaya a expresar su propia opinión a la intención de Abascal, que está prácticamente decidido a ordenar la ruptura en todos los pactos. Se trata pues, de una actitud diferente a la que a primera hora de la mañana expresaba la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. En una intervención ante los medios de comunicación ha afirmado que no tenía ninguna propuesta que trasladar.

El vicepresidente ha mostrado durante toda la sesión de control total complicidad con el presidente Mazón aunque eso sí, con un semblante serio y preocupado que no ha podido ocultar. Con un semblante parecido paseaba por los pasillos del Parlamento valenciano el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, también de Vox.