Llanos Masó (Vox) espera a la reunión del Comité Nacional para saber si mantienen el pacto con el PP

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha señalado respecto a la crisis abierta entre el PP y Vox después de que el partido ultra amenazara con romper los pactos en los gobiernos regionales si el PP aceptaba acoger menores inmigrantes en sus comunidades autónomas, que "esta tarde está convocado el Comité Ejecutivo nacional del partido. Hasta que no se reúna no vamos a decir nada". La presidenta, que dice que no ha hablado con el presidente de su partido, Santiago Abascal, y que "nosotros apoyamos la decisión de nuestro presidente y nos debemos a nuestros votantes".

Respecto a la apertura de una crisis institucional en el Gobierno de la Generalitat Llanos Massó ha dicho que no le preocupa: "me preocupa que Vox sea leal a sus votantes, eso es lo único. No sé si es bueno o no para Vox romper el pacto, nosotros miramos por la gente que ha votado a Vox".

La presidenta del Parlamento ha dicho que "no ha sido Vox el que ha propiciado la inestabilidad" y ha dicho que "lo que yo opine a nivel personal no importa. La decisión que se tome será una decisión meditada que se tomará en bien" y ha añadido sobre la posibilidad de dejar de ser presidenta de Les Corts que "no sabemos qué supondría o qué no".

Ha reiterado que "esta tarde iremos a la ejecutiva y se tomará la posición que se tenga que tomar" y sobre su opinión personal, ha considera que ésta no importa y que "lo que voy a hacer es escuchar la propuesta que tiene el presidente, la gente que ha estado analizando la situación, seremos fieles a la situación que planteen". Massó ha admitido que "no vamos a plantear nada desde la Comunitat Valenciana".

También ha considerado que "hay muchos PP" y que ésta "es una decisión tomada por Génova unilateralmente. Feijoo ha iniciado esa crisis".

Llanos Massó, que no ha hablado con Santiago Abascal ha considerado que "el presidente de la Generalitat lo que planteó es la sobrecarga de menas pero luego ha seguido las directrices de su partido".

Barrera también acatará la decisión de Madrid

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Barrera (Vox), ha asegurado que acatará "las directrices" que marque la dirección nacional de su partido en relación al pacto en el ejecutivo de la Generalitat, presidido por Carlos Mazón (PP).

Minutos antes del pleno de Les Corts Valencianes y en declaraciones a los periodistas, Barrera se ha remitido al "comunicado" que haga Vox al término del comité ejecutivo nacional previsto para esta tarde, aunque ha dejado claro que está "a las órdenes" de su formación política.

"Por supuesto, seguiré la disciplina de mi partido. Haré lo que mi partido considere y apoyaré siempre y en este caso las decisiones que tome", ha proseguido el vicepresidente, que ha insistido: "El puesto (que ocupa) es del partido y haré lo que el partido decida".