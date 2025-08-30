Metrovalencia recupera la normalidad a partir del 1 de septiembre: paradas y horarios

Metrovalencia recuperará este lunes, 1 de septiembre, sus horarios e itinerarios habituales, tras haber finalizado el mes de agosto y concluir los trabajos que han obligado a cortar varias semanas el tráfico ferroviario entre las estaciones de Masies y Bétera, en la línea 1, y entre Aragó y Marítim, en las líneas 5 y 7.

El 27 de junio comenzaron las obras en la parte norte de la Línea 1, entre Masies y Bétera, por unos trabajos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la A-7, lo que obligó al corte ferroviario y la sustitución en autobuses en el tramo citado.

En la misma fecha, se cortó también la circulación del metro en las Líneas 5 y 7 en el tramo Aragó-Marítim para la renovación de la infraestructura subterránea de la red de Metrovalencia en el citado recorrido, de unos 2,7 kilómetros de longitud, que afecta también a las estaciones de Amistat y Ayora.

La estación de Aragó ha quedado en este tiempo como inicio y final de las Líneas 5 y 7 de metro, y Marítim ha mantenido el servicio tranviario de las Líneas 6 y 8, que permiten acceder a la fachada marítima de la ciudad de València.

Asimismo, el 1 de agosto se puso en marcha el horario de verano, que ha reducido las circulaciones durante este mes ante la ausencia de clases en colegios, institutos y universidades y el periodo vacacional, si bien a partir de septiembre se retomarán las circulaciones habituales de Metrovalencia, a lo que se suma el fin de las obras en los tramos cortados.