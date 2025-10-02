El número 2 de Morant en el PSPV justifica que pueda haber violencia en la procesión del 9 d'Octubre

El secretario de Organización del PSPV, Avelino Mascarell, y número dos de la ministra de Ciencia, la socialista Diana Morant, ha comenzado este jueves su jornada laboral comentando una información de un diario en la que se confirma que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asistirá la llamada "procesión cívica" del 9 d' Octubre.

"Difícilmente puede ser cívica una procesión con Mazón presente. Un presidente que desprecia a la ciudadanía y a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia", ha dicho para concluir con #MazónDimisión.

Ante sus palabras, la diputada del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Mar Galcerán, la primera diputada española con Síndrome de Down, le ha respondido con esta afirmación: "Tiene la boca muy sucia, yo de usted me la limpiaría. Mucho cuidado con lo que dice". Mascarell, por su parte, le ha replicado que "y usted la mente", en la misma conversación de la red social, donde otro usuario le ha afeado que incitar a la violencia en la procesión cívica es "inaceptable".

Pese a que se prevé un 9 d'Octubre con tensión en las calles, sobre todo por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre así como posibles protestas contra la guerra de Gaza, el presidente del Consell, Carlos Mazón, confirmó su presencia en la procesión cívica del 9 d'Octubre. "Estoy convencido de que todo el mundo pondrá de su parte para que sea eso, una procesión cívica", dijo este pasado miércoles a los medios de comunicación.

Mazón aseguró que la Generalitat llevará a cabo "el mayor esfuerzo logístico" posible para "tratar a todo el mundo de la mejor forma posible" en el acto.