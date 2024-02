«No pensábamos hacer un himno, pero llevaremos el mensaje de ‘Zorra’ a Europa»

Se declaran fans de Rigoberta Bandini y de Varry Brava, pero no son muy de la fiesta valenciana de las Fallas. El próximo 11 de mayo pisarán el escenario de Eurovisión en la ciudad sueca de Malmö, y gritarán «Zorra» a toda Europa para combatir precisamente a quienes utilizan esa palabra de manera despectiva. Ellos son Nebulossa, el grupo alicantino que se ha alzado con el Micrófono de Bronce del Benidorm Fest 2024 y que representará a España en el principal evento musical del mundo. «Tenemos muy claro que vamos a llevar este mensaje hasta el final de las consecuencias. Y si no nos dejan, por el motivo que sea, que se evidencie».

Mery Bas y Mark Dasousa, el matrimonio valenciano que ha conquistado al público eurofan con su «himno» que reivindica el empoderamiento femenino, encara ahora el rumbo a Malmö con la presión de ser un grupo emergente o, como ellos se definen, «de emergencia». «Cuando hay gente que no está de acuerdo con lo que tú haces, eso es lo que nos impulsa a nosotros. Ya tenemos una edad para que nos afecten las críticas, y las cosas las llevas de otra manera, es más fácil. No tenemos 20 años, y la verdad es que lo que digan me la suda».

Dueños de un centro de estética, deberán apartar su rutina diaria, que pasará a ser gestionada por la hija de ambos, y prepararse para el reto que se les presenta por delante: traer el Micrófono de Cristal de Eurovisión a España. Y si puede ser, a la Comunidad Valenciana. Aunque, eso sí, preguntados por si sacarán tiempo para ir a disfrutar de las Fallas de Valencia, la propia Mery asegura que «no somos mucho de fiesta. Tenemos un perfil bastante reposado, sobre todo al tener cada uno su respectivo trabajo. El tiempo libre que nos queda es para ir al estudio, hacer grabaciones, ensayar... Estamos muy metidos en todo esto».

Mientras tanto, confiesan que no han tenido tiempo ni de felicitarse mutuamente. Tras el shock inicial, acudían a la cita musical sabiendo que competían contra grupos consolidados como Miss Caffeina o propuestas muy visuales y explosivas como la de Jorge González , Almácor o st. Pedro. «No pensábamos que nos iba a pasar esto. Es un orgullo y vamos a llevar el mensaje tal y como habéis visto aquí, pero no pensamos nunca que podíamos llegar a esto. Con pasar de la semifinal estábamos súper agradecidas». Tal fue el grado de aceptación de la canción, que obtuvo la máxima puntuación del televoto, en una de las finales más reñidas y abiertas de la historia del festival.

De hecho, Mery confiesa que llegó a la final sin la presión de la semifinal, porque ganar «no era una posibilidad real en nuestra cabeza», a lo que Mark añade que tampoco querían «crear una necesidad de nosotros. Pasara lo que pasara, estaba bien. Nosotros tenemos nuestra vida y vamos a seguir así». Aunque esta victoria, evidentemente, les va a afectar personalmente. «Intentaremos gestionarlo bien, y si no, pues levantaremos el pie del acelerador».

Ahora, Nebulossa pasará a formar parte de la «selecta lista» de artistas que han representado a España en el festival de Eurovisión, y en las primeras horas tras su victoria, únicamente han podido recibir el consejo de Blanca Paloma, cantante que interpretó «Eaea» en la edición del pasado año. Pero tendrán tiempo de rodearse de artistas que les ayuden a encaminar este rumbo musical. Mark Dasousa es productor de varios grupos de música valencianos y ha tenido la oportunidad de trabajar con grupos como La Fúmiga o Zoo, y ha sido uno de los impulsores de la escena alternativa musical valenciana con su empresa Atomic Studio. Aunque han confesado que quien inscribió a Nebulossa al festival fue Mery, sin siquiera comunicárselo a su marido.

«Yo me ocupo de las inscripciones, de concursos, y me hacía ilusión este festival porque era una manera de darnos visibilidad. Cuando se lo dije ninguno pensaba que tendríamos posibilidades, y más con esa canción. Pero la canción de ‘Zorra’ se merecía esto, y ahora es un orgullo».

Aseguran que lo que viene ahora es preparación, aunque su paso por el Benidorm Fest ya les hace «partir desde un escalón donde hemos visto el apoyo de la gente, nos hemos visto a nosotros mismo en esa situación de presión, y creo que la hemos gestionado bastante bien. A partir de ahora, pues a prepararnos más».

La propia Mery Bas asegura que es «muy perfeccionista», por lo que lo que le esperan los próximos meses es más trabajo para «que la actuación de Eurovisión sea algo digno. No pretendíamos hacer un himno de nada, simplemente era una cosa personal. Pero la gente se ha apropiado la canción, y nosotros vamos a llevar el mensaje a Europa con la misma energía». Ahora, de momento, solo queda elegir el lugar donde colocar el trofeo: Mery quiere ponerlo en el salón, y Mark, en la entrada de casa.