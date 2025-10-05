Un pescador sufre quemaduras al electrocutarse tres tocar su caña el tendido eléctrico en L'Albufera (Valencia)

Un hombre ha resultado herido con quemaduras de segundo grado al tocar la caña con la que pescaba un cable de alta tensión, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat.

Los hechos ocurrieron sobre las 13 horas de este sábado, cuando se solicitó la intervención del CICU para asistir a un hombre que estaba pescando en La Albufera y sufrió quemaduras tras tocar con la caña un cable de alta tensión.

Hasta el lugar se desplazó una unidad de soporte vital avanzado de enfermería, cuyo equipo sanitario asistió al hombre de 53 años por quemaduras de segundo grado, y lo trasladó al Hospital La Fe de València.