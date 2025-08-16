Pirotecnia Valenciana gana por tercer año consecutivo la Concha de Oro en San Sebastián

La empresa Pirotecnia Valenciana, encargada de lanzar la colección de la noche del viernes, ha sido proclamada este sábado ganadora de la Concha de Oro del 60 Concurso Internacional de San Sebastián, lo que supone tres triunfos consecutivos en el prestigioso certamen de las fiestas de la Semana Grande donostiarra.

La Concha de Plata ha sido para los castellonenses de la Pirotecnia Peñarroja, que protagonizó la sesión del miércoles 13 de agosto, mientras que la Concha de Bronce ha ido a parar a la casa alemana IP Innovative Pyrotechnik, que realizó el lanzamiento del domingo 10 de agosto.

El Premio del Jurado Joven ha recaído en la misma firma que ha obtenido la segunda plaza del concurso, Peñarroja.

El concejal de Cultura y miembro del jurado, Jon Insausti, ha dado a conocer el palmarés en una rueda de prensa a la que ha seguido la entrega de premios, en dependencias del emblemático teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana.

Insausti ha destacado la dificultad que ha tenido el jurado internacional para elegir el podio por "el muy alto nivel" de las siete firmas participantes en el concurso de este año que, al cumplir el 60 aniversario, ha estado integrado por casas con galardones en la historia del certamen.

Manolo Crespo, responsable de Pirotecnia Valenciana, que ya ganó el primer premio en 2023 y 2024, se mostró ayer, en la comparecencia en la que explicó algunos detalles de la colección que lanzarían por la noche, muy satisfecho de las creaciones que traían a San Sebastián.

Efectuaron cerca de 12.000 disparos con más de 650 kilos de pólvora, dijo Crespo, que agregó que el espectáculo sobre la bahía de La Concha tuvo "mucho ritmo, cambios frenéticos y radiantes". y gran variedad, con "todo tipo de colores y efectos".

El resto de participantes en el concurso de fuegos artificiales de la Aste Nagusia donostiarra han sido las firmas italianas Lieto y Parene Fireworks, Pirotecnia Zaragozana y Caballer FX de Valencia.